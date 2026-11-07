केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने शनिवार को बताया कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलवे ने इस साल 18000 स्‍पेशल ट्रेन चलाया है. वहीं पिछले साल त्‍योहारी सीजन के दौरान 12000 स्‍पेशल ट्रेन चलाया था. वैष्णव ने बताया कि यात्रियों को अपनी ट्रेनों का इंतजार आराम से करने में मदद के लिए लगभग 20 रेलवे स्टेशनों पर 'होल्डिंग एरिया' बनाए गए हैं.

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रेलमंत्री ने आगे जानकारी दी कि टिकट काउंटरों को भी स्टेशन परिसर से हटाकर इन जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है और सुरक्षा जांच में तेजी लाने व लंबी कतारों को रोकने के लिए अतिरिक्त स्कैनिंग काउंटर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ को कंट्रोल करने के उपायों के तहत, रेलवे ने लगभग 700 AI-सक्षम कैमरे भी लगाए हैं.

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "This is a very sacred festive period, which also coincides with a season of peak traffic for the railways, encompassing Durga Puja, Diwali, and Chhath...Holding areas have been established at approximately 20 stations, allowing passengers to wait comfortably for their trains. Ticket counters have been relocated from inside the station premises to these holding areas, making it easier for passengers to purchase tickets. We have also set up numerous scanning counters to facilitate parallel processing, ensuring that long queues do not form during the security screening process. In the last financial year, there were approximately 75,000 special trains in total; this financial year, that figure is set to exceed 80,000. During the current peak festive season, we have deployed 18,000 special trains, an increase from the 12,000 operated last year...Around 700 AI cameras have been installed..." He adds, "Special trains have been stationed at various locations, including Shakur Basti, Nizamuddin, Anand Vihar, Anand Vihar Terminal, and near New Delhi station...Even today—on the occasion of Chhoti Diwali, the traffic situation across all locations has already returned to normal. We intend to maintain this throughout the festive season..." — ANI (@ANI) November 7, 2026

कई जगहों पर रखी गई हैं स्‍पेशल ट्रेनें

अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि स्‍पेशल ट्रेनों को कई जगहों पर रखा गया है, जिसमें शकुर बस्‍ती, निज्‍जामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्‍ली स्‍टेशन एरिया शामिल हैं. उन्‍होंने आगे कह‍ा कि भारतीय रेलवे ने पिछले फाइनेंशियल ईयर 75,000 स्‍पेशल ट्रेनों को ऑपरेट किया था और यह नंबर इस साल क्रॉस करके 80,000 हो जाएगा. उन्‍होंने कहा कि आज छोट दिवाली के मौके पर ट्रैफिक अब नॉर्मल हो गई है.

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उन्होंने कहा कि आज छोटी दिवाली के मौके पर भी, सभी जगहों पर ट्रैफिक की स्थिति सामान्य हो गई है. हमारी कोशिश है कि पूरे त्योहारी सीजन के दौरान स्थिति ऐसी ही बनी रहे. ट्रेनों की देरी, नेटवर्क पर दबाव, माल ढुलाई और क्षमता बढ़ाने की दीर्घकालिक परियोजनाओं पर बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि अभी हम सबसे ज्यादा दबाव वाले दौर से गुजर रहे हैं.

#WATCH | Delhi: On train delays, network congestion, freight movement, and long-term capacity expansion projects, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "We are currently experiencing a period of peak congestion. There is a peak in the movement of coal and other goods. To address this, 36,000 kilometres of additional tracks have been laid over the last 10 years. Constructing new tracks and increasing capacity is crucial; this is the only way to provide a permanent solution. We must continue to build more tracks. That is why the Prime Minister frequently approves new projects—often in nearly every second or third cabinet meeting. For instance, we are currently quadrupling seven major corridors: the routes connecting Delhi, Kolkata, Chennai, and Mumbai, as well as the diagonal corridors, Delhi to Chennai, Mumbai to Kolkata, and Delhi to Guwahati. Once this four-lining is complete, we will be able to run over 1,000 additional regular trains. This will significantly alleviate the pressure on waiting lists and reservation availability. Our ongoing effort is focused on expanding capacity..." — ANI (@ANI) November 7, 2026

माल ढुलाई में काफी हो चुकी है बढ़ोतरी

कोयले और अन्य सामानों की ढुलाई काफी बढ़ गई है. इससे निपटने के लिए, पिछले 10 सालों में 36,000 किलोमीटर अतिरिक्त रेल ट्रैक बिछाए गए हैं. नए ट्रैक बनाना और क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है. यही एक स्थायी समाधान है. हमें और अधिक ट्रैक बनाने का काम जारी रखना होगा.

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