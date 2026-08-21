लाखों यूजर्स अभी भी एलपीजी से जुड़ा हुआ एक काम नहीं कर पाए हैं, जिसकी डेडलाइन 2 दिनों बाद खत्‍म हो रही है. अगर आपको इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है तो आपको जल्‍द से ये काम पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा.

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दरअसल, इंडेन, भारत गैस और HP ने ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए एक समय सीमा तय की है. अगर आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो आपकी सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है. साथ ही एलपीजी बुकिंग भी नहीं होगा.

e-KYC का प्रॉसेस काफी आसान है. इसे कुछ आसान स्‍टेप्‍स में अपने फोन पर ही पूरा किया जा सकता है. तो आपको वास्तव में क्या करना है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, और समय सीमा चूक जाने पर क्या होगा? यहां एक पूरी डिटेल शेयर की गई है...

एलपीजी ई-केवाईसी की लास्‍ट डेट कब है?

एलपीजी ई-केवाईसी पूरा करने की आखिरी तारीख 23 अगस्‍त 2026 है. इसका मतलब है कि आपको इससे पहले ही अपने काम को पूरा करना होगा.

मोबाइल से कैसे पूरा करें प्रॉसेस?

इंडेन, भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के कस्‍टमर्स बैठे ही LPG ई-केवाईसी प्रॉसेस पूरा कर सकते हैं. इंडेन के कस्‍टमर्स इंडियनऑयल वन ऐप और आधार फेसआरडी ऐप का उपयोग करके इसे पूरा कर सकते हैं. BPCL के कस्‍टमर्स 'HELLO BPCL App' का उपयोग करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. एचपी गैस के ग्राहक एचपी पे ऐप या आधार फेसआरडी ऐप का उपयोग कर सकते हैं.

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कौन से दस्‍तावेज होंगे जरूरी?

आधार कार्ड

एलपीजी खाते/आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

एलपीजी उपभोक्ता संख्या या एलपीजी आईडी

संबंधित एलपीजी कंपनी के ऐप

फेस अथेंटिफिकेशन के लिए आधार फेसआरडी ऐप

इंडियन ऑयल यूजर्स के लिए eKYC प्रॉसेस

इंडियनऑयल वन ऐप डाउनलोड करें और खोलें.

अपने एलपीजी कनेक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन/रजिस्टर करें.

अगर जरूरी हो, तो अपने 16 अंकों वाले LPG आईडी का उपयोग करके अपने इंडेन एलपीजी खाते को लिंक करें.

ई-केवाईसी/आधार प्रमाणीकरण विकल्प खोजें.

आधार बेस प्रमाणीकरण के लिए सहमति दें.

निर्देश मिलने पर आधार फेसआरडी ऐप इंस्टॉल और खोलें.

गाइडलाइन के अनुसार फेस स्कैन पूरा करें.

प्रमाणीकरण जमा करें और ई-केवाईसी पूरा होने की पुष्टि की प्रतीक्षा करें.

BPCL वाले कैसे करें ई-केवाईसी

सबसे पहले हेलो BPCL ऐप डाउनलोड/खोलें.

अपने एलपीजी से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें या पंजीकरण करें.

ओटीपी के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करें.

अपना भारत गैस एलपीजी कनेक्शन चुनें.

ई-केवाईसी/आधार प्रमाणीकरण विकल्प पर जाएं.

आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति दें.

चेहरे की पहचान के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें, और संकेत मिलने पर आधार फेसआरडी का उपयोग करें.

चेहरे का स्कैन पूरा करें.

वेरिफ‍िकेशन जमा करें और ई-केवाईसी की पुष्टि की जांच करें.

HP गैस यूजर्स कैसे करें एलपीजी ई-केवाईसी

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एचपी पे ऐप डाउनलोड करें, फिर उसे ओपन करें.

अपने एचपी गैस कनेक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन/रजिस्टर करें.

अपना एचपी गैस एलपीजी खाता सेलेक्‍ट करें.

ई-केवाईसी/आधार प्रमाणीकरण विकल्प का चयन करें.

आधार आधारित सत्यापन के लिए सहमति दें.

पूछे जाने पर आधार फेसआरडी का उपयोग करें.

चेहरे का स्कैन पूरा करें.

प्रमाणीकरण जमा करें.

ऐप में जाकर पुष्टि करें कि आपका ई-केवाईसी पूरा हो गया है.

नहीं की ई-केवाईसी तो क्‍या होगा?

अगर आप समय पर एलपीजी ई-केवाईसी नहीं पूरा करते हैं तो आपको डेडलाइन चूकने से आपका एलपीजी कनेक्‍शन स्‍थायी तौर पर कैंसिल हो जाएगा. ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने तक कनेक्शन अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है और जबतक आप ई-केवाईसी के प्रॉसेस को पूरा नहीं करते हैं तबतक आप एलपीजी सिलेंडर के लिए योग्‍य नहीं होंगे.

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