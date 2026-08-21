लाखों यूजर्स अभी भी एलपीजी से जुड़ा हुआ एक काम नहीं कर पाए हैं, जिसकी डेडलाइन 2 दिनों बाद खत्म हो रही है. अगर आपको इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है तो आपको जल्द से ये काम पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा.
दरअसल, इंडेन, भारत गैस और HP ने ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए एक समय सीमा तय की है. अगर आप इस समय सीमा से चूक जाते हैं तो आपकी सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है. साथ ही एलपीजी बुकिंग भी नहीं होगा.
e-KYC का प्रॉसेस काफी आसान है. इसे कुछ आसान स्टेप्स में अपने फोन पर ही पूरा किया जा सकता है. तो आपको वास्तव में क्या करना है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, और समय सीमा चूक जाने पर क्या होगा? यहां एक पूरी डिटेल शेयर की गई है...
एलपीजी ई-केवाईसी की लास्ट डेट कब है?
एलपीजी ई-केवाईसी पूरा करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2026 है. इसका मतलब है कि आपको इससे पहले ही अपने काम को पूरा करना होगा.
मोबाइल से कैसे पूरा करें प्रॉसेस?
इंडेन, भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के कस्टमर्स बैठे ही LPG ई-केवाईसी प्रॉसेस पूरा कर सकते हैं. इंडेन के कस्टमर्स इंडियनऑयल वन ऐप और आधार फेसआरडी ऐप का उपयोग करके इसे पूरा कर सकते हैं. BPCL के कस्टमर्स 'HELLO BPCL App' का उपयोग करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. एचपी गैस के ग्राहक एचपी पे ऐप या आधार फेसआरडी ऐप का उपयोग कर सकते हैं.
कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?
इंडियन ऑयल यूजर्स के लिए eKYC प्रॉसेस
BPCL वाले कैसे करें ई-केवाईसी
HP गैस यूजर्स कैसे करें एलपीजी ई-केवाईसी
नहीं की ई-केवाईसी तो क्या होगा?
अगर आप समय पर एलपीजी ई-केवाईसी नहीं पूरा करते हैं तो आपको डेडलाइन चूकने से आपका एलपीजी कनेक्शन स्थायी तौर पर कैंसिल हो जाएगा. ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने तक कनेक्शन अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है और जबतक आप ई-केवाईसी के प्रॉसेस को पूरा नहीं करते हैं तबतक आप एलपीजी सिलेंडर के लिए योग्य नहीं होंगे.