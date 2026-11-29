8th Pay Commission लागू होने का समय नजदीक आता जा रहा है और वेतन आयोग तमाम कर्मचारी संगठनों से साथ बैठकें कर चुका है. इसे सरकार को अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, जिसमें अब सिर्फ छह महीने का समय बचा है. मई 2027 इसकी डेडलाइन सेट की गई है. आयोग के सामने दो सबसे बड़ी डिमांड हैं, जिन्हें अगर सरकार मान लेती है, तो फिर कमर्चारियों की सैलरी में तो बंपर उछाल आ ही सकता है, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बंपर उछाल देखने को मिल सकता है.

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पेंशन बढ़ाने को लेकर ये मांगें

अगर 8वां पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई यूनियन और पेंशनर बॉडी की मांग मान लेता है, तो पेंशन कैलकुलेशन में बड़े बदलाव आ सकते हैं. कई संगठनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से बहाल करने और ज्यादा पेंशन बेनिफिट्स दिए जाने की मांग आयोग के सामने रखी है.

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से शुरू करने की डिमांड की है, जबकि नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने पेंशन आखिरी बेसिक सैलरी के 50% से बढ़ाकर 67% और फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव दिया है. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) और भारत पेंशनर्स समाज समेत दूसरे संगठनों ने भी पेंशन नियमों में बदलाव का प्रपोजल दिया है.

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8th Pay में पेंशन कितनी बढ़ सकती है?

बता दें कि मौजूदा OPS फ्रेमवर्क के तहत मंथली पेंशन की कैलकुलेशन आखिरी सैलरी के 50% या पिछले 10 महीनों के एवरेज में से जो ज्यादा हो, उसके आधार पर की जाती है. वहीं संगठनों की ओर से प्रस्तावित 67% पेंशन फॉर्मूले का अगर बड़ा देखने को मिलेगा.

दरअसल, 7वें वेतन आयोग के तहत कम से कम ₹56,100 बेसिक सैलरी पाने वाले लेवल 10 कर्मचारी के हिसाब से देखें, तो मौजूदा 50% रेट पर संबंधित बेसिक पेंशन 28,050 रुपये बनती है, लेकिन अगर सरकार 67% वाली डिमांड मान लेती है, तो ये बढ़कर 37,587 रुपये होगी. वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड पूरी हुई , तो फिर पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले हो जाएगी.

ऐसे होता है पेंशन का कैलकुलेशन

अगर वेतन आयोज के पेंशन कैलकुलेशन को देखें, तो इसका सीधा संबंध बेसिक पे से होता है. मौजूदा बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है. अब अगर 8th Pay Commission के सामने आने वाली एक और बड़ी डिमांड के बारे में बात करें, तो वो फिटमेंट फैक्टर हाइक की है.

दरअसल, 6th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर क्रमशः 1.86 था, जिसे और 7th Pay Commission में बढ़ाकर 2.57 किया गया था और इसका असर ये हुए था कि बेसिक पे 7000 रुपये से सीधे बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. अब कर्मचारी संगठन इसे 3.83 करने की डिमांड कर रहे हैं, जिसे अगर सरकार मान लेती है, तो न्यूनतम बेसिक पे एक झटके में करीब 51,000 रुपये बढ़कर 68,940 रुपये हो जाएगी.

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सैलरी में इजाफा होगा, तो उसी हिसाब से पेंशन हाइक भी मिलेगा. बता दें 56,100 रुपये के बेसिक पे आमतौर पर ग्रुप A और कुछ ग्रुप B पदों पर लागू होता है. अगर प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर बात बनती है, तो फिर लेवल-10 की ये बेसिक पे बढ़कर (रिवाइज्ड बेसिक पे = मौजूदा मिनिमम बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर) फॉर्मूले से 2,14,863 रुपये हो जाएगा और इस पर प्रस्तावित पेंशन डिमांड वेतन का 67% वाली मांग पूरी होती है, तो इस लेवल पर पेंशन 1.43 लाख रुपये से ज्यादा होगी.

मई में साफ होगी पूरी तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते साल नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद सिफारिशों की रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया था, जो मई 2027 में पूरा हो रहा है. ऊपर बताए गए कैलकुलेशन सिर्फ उदाहरण के तौर पर है, जबकि फिटमेंट फैक्टर, पेंशन फॉर्मूला समेत अन्य आंकड़ों को लेकर तस्वीर 8th Pay की सिफारिशों और केंद्र सरकार के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगी.

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