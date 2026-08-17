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501 दिन की FD...8% से ज्यादा ब्याज, जानिए ₹5 लाख लगाने पर कितना फायदा?

501 Day's Special FD Scheme: यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों को 501 दिन की एफडी ऑफर कर रहा है और इसमें आम ग्राहकों को 7.80 फीसदी, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी से ज्यादा ब्याज दे रहा है.

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स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा एफडी पर तगड़ा ब्याज. (Photo: ITG)
स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा एफडी पर तगड़ा ब्याज. (Photo: ITG)

फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी अब न सिर्फ सुरक्षित निवेश के लिहाज से, बल्कि  जोरदार रिटर्न के मामले में पॉपुलर होती जा रही हैं. तमाम बैंक अपने ग्राहकों को एफडी कराने पर धांसू ब्याज ऑफर कर रहे हैं और बड़े बैंकों की तुलना में इस मामले में स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे हैं, जो अलग-अलग टैन्योर की स्पेशल एफडी स्कीम्स चला रहे हैं, जिनमें खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को और भी ज्यादा फायदा मिल रहा है. 

ऐसी ही एक एफडी स्कीम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank) चला रहा है, जिसमें 501 दिनों के लिए निवेश करना होता है और सीनियर सिटीजंस को इसमें 8 फीसदी से ज्यादा का तगड़ा ब्याज मिलता है, जो सामान्य निवेशकों को ऑफर किए जा रहे इंटरेस्ट रेट से काफी ज्यादा है.  

आम निवेशकों से इतना ज्यादा ब्याज 
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की इस स्पेशल एफडी में निवेशक को 501 दिन के लिए पैसे लगाने होते हैं. यानी करीब 1 साल 4 महीने में ये FD मैच्योर हो जाती है. इसपर मिलने वाली ब्याज दर एफडी करने के समय ही लॉक हो जाती है, जिससे बाद में ब्याज दर में कटौती या बढ़ोतरी का निवेशक को मिलने वाले रिटर्न पर असर नहीं पड़ता.

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अगर इस स्पेशल एफडी स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दरों की बात करें, तो Unity Small Finance Bank आम ग्राहकों को 7.80 फीसदी का ब्याज दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजंस को इस अवधि की एफडी कराने पर 8.30 फीसदी का ब्याज ऑफर किया जा रहा है. 

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₹5 लाख की FD पर कितना फायदा?
501 Days Special FD  में निवेश पर फायदे का गणित देखें, तो अगर आम निवेशक 5 लाख रुपये की राशि एफडी अकाउंट में जमा करता है, तो फिर 7.80 फीसदी की ब्याज दर के हिसाब से उसे मैच्योरिटी पर 5.56 लाख रुपये मिलेंगे, यानी 501 दिन में 55,900 रुपये की कमाई ब्याज से होगी. वहीं वरिष्ठ नागरिक की रकम 8.30% ब्याज के आधार पर करीब 60 हजार रुपये बढ़ेगी और कुल राशि 5.60 लाख रुपये हो जाएगी. 

ये ध्यान रखना है जरूरी 
स्मॉल फाइनेंस बैंक में 501 दिनों की इस एफडी में 8.30% का रिटर्न वरिष्ठ नागरिकों के बीच इसे खासा पॉपुलर बनाता है. इसके साथ ही Unity Bank में पांच लाख रुपये के निवेश पर बीमा कवर उपलब्ध है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स भी लगता है और फाइनल अमाउंट टैक्स स्लैब पर निर्भर करता है. 

निवेश से जांच-परख करें 
ध्यान रहे कि भले ही सीनियर सिटीजंस को बैंक जोरदार एफडी ब्याज ऑफर कर रहा है, लेकिन निवेश से पहले उन्हें सिर्फ उच्च ब्याज दर के आधार पर FD Scheme का चयन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बैंक की वित्तीय स्थिति, अवधि, समय से पहले निकासी की शर्तें और लागू जमा बीमा सीमा पर भी गौर करना जरूरी है और पूरी जांच परख के बाद ही निवेश करना चाहिए. 

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(नोट- किसी भी तरह के फाइनेंशियल निवेश से पहले एक्पर्ट्स की जानकारी जरूर लें.)

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