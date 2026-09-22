बेंगलुरु में 2BHK के लिए ₹2.25 लाख डिपॉजिट! डिजिटल क्रिएटर ने बताया घर का पूरा खर्च

मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हुईं डिजिटल क्रिएटर रातिका खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर अपने नए घर का वीडियो शेयर कर बेंगलुरु के महंगे रेंटल मार्केट की जमीनी हकीकत उजागर की है. ₹52,000 महीने के किराए वाले 2BHK अपार्टमेंट के लिए ₹2.25 लाख का भारी-भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक महीने की ब्रोकरेज देने के बावजूद, रातिका अपने इस नए और हवादार घर से बेहद खुश हैं. इस घर की तुलना जब उन्होंने मुंबई के अपने पुराने फ्लैट से की, तो उन्होंने बेंगलुरु को रहने के लिहाज से कहीं अधिक आरामदायक बताया.

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रातिका ने इंस्टाग्राम पर अपने घर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बेंगलुरु अपार्टमेंट टूर! यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना ज्यादा क्यों है? और वे कौन लोग हैं जो 30-40 हजार में अच्छे फ्लैट्स के वीडियो बनाते हैं, हमें तो अच्छी जगह पर ऐसा कोई घर नहीं मिला!.'

उन्होंने बताया कि वे हाल ही में मुंबई से बेंगलुरु के इस 2BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हैं. घर का मुख्य खर्च इस प्रकार है.

महीने का किराया: ₹52,000 (मेंटेनेंस और पानी का खर्च अलग से)

सिक्योरिटी डिपॉजिट: ₹2.25 लाख.

ब्रोकरेज (दलाली): 1 महीने का किराया.

सुविधा: गाड़ी पार्क करने के लिए ढकी हुई फोर-व्हीलर पार्किंग.

घर की खासियतें और मुंबई से तुलना

उन्होंने बताया कि यह घर 2BHK है जिसमें दो बड़ी बालकनी हैं। हॉल के साथ लगी बालकनी पश्चिम दिशा में है, जहाँ बहुत अच्छी धूप आती है और पौधों के लिए यह बहुत बढ़िया है।

रातिका ने बताया कि मुंबई के उनके पुराने घर के मुकाबले यह बेंगलुरु वाला घर काफी बड़ा है, खासकर इसका किचन काफी विशाल है. उन्होंने कहा कि वे मुंबई से अपना लगभग पूरा सामान साथ लाई हैं. चार महीने के अंदर दोबारा से नया घर बसाना बहुत थका देने वाला काम है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बेंगलुरु में ज़िंदगी उनके लिए कुछ नया और बेहतर लेकर आएगी.

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एक यूजर ने जब रातिका खंडेलवाल से पूछा कि वे बेंगलुरु के किस इलाके में रह रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वे न्यू थिप्पसंद्रा (इंदिरानगर) में हैं, वहीं जब एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि क्या उन्हें वाकई मुंबई से ज्यादा बेंगलुरु पसंद आ रहा है, तो रातिका ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेंगलुरु रहने के लिए काफी अच्छा और मुंबई की तुलना में बहुत आरामदायक है.

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