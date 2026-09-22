scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

बेंगलुरु में 2BHK के लिए ₹2.25 लाख डिपॉजिट! डिजिटल क्रिएटर ने बताया घर का पूरा खर्च

मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हुईं रातिका ने अपने नए घर को पुराने फ्लैट से बड़ा और रहने के लिहाज से ज्यादा आरामदायक बताया, भले ही इसके लिए उन्हें लाखों रुपये चुकाने पड़े.

Advertisement
X
मुंबई से बेंगलुरु आईं महिला को पसंद आया घर (Photo-ITG)
मुंबई से बेंगलुरु आईं महिला को पसंद आया घर (Photo-ITG)

मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हुईं डिजिटल क्रिएटर रातिका खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर अपने नए घर का वीडियो शेयर कर बेंगलुरु के महंगे रेंटल मार्केट की जमीनी हकीकत उजागर की है. ₹52,000 महीने के किराए वाले 2BHK अपार्टमेंट के लिए ₹2.25 लाख का भारी-भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक महीने की ब्रोकरेज देने के बावजूद, रातिका अपने इस नए और हवादार घर से बेहद खुश हैं. इस घर की तुलना जब उन्होंने मुंबई के अपने पुराने फ्लैट से की, तो उन्होंने बेंगलुरु को रहने के लिहाज से कहीं अधिक आरामदायक बताया.

रातिका ने इंस्टाग्राम पर अपने घर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बेंगलुरु अपार्टमेंट टूर! यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना ज्यादा क्यों है? और वे कौन लोग हैं जो 30-40 हजार में अच्छे फ्लैट्स के वीडियो बनाते हैं, हमें तो अच्छी जगह पर ऐसा कोई घर नहीं मिला!.'

उन्होंने बताया कि वे हाल ही में मुंबई से बेंगलुरु के इस 2BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हैं. घर का मुख्य खर्च इस प्रकार है.

  • महीने का किराया: ₹52,000 (मेंटेनेंस और पानी का खर्च अलग से)
  • सिक्योरिटी डिपॉजिट: ₹2.25 लाख.
  • ब्रोकरेज (दलाली): 1 महीने का किराया.
  • सुविधा: गाड़ी पार्क करने के लिए ढकी हुई फोर-व्हीलर पार्किंग.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ratika Khandelwal (@rootedindiaofficial)

सम्बंधित ख़बरें

Bengaluru Kidnap Murder Case
बेंगलुरु में उलझी 13 साल के प्रज्वल की हत्या की गुत्थी! आरोपी की कहानी में झोल
Bengaluru Wife Acid Attack
मदुरै से बेंगलुरु तक 400 किमी का सफर, फिर पत्नी पर जानलेवा हमला
Pradosh S Rao in Renukaswamy Murder Case
रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी प्रदोष राव बने सरकारी गवाह
dharwad tehsildar caught accepting rs 50 lakh in lokayukta bribery trap
50 लाख की रिश्वत ले रहा था तहसीलदार, तभी पड़ गई लोकायुक्त की रेड
Multiple cars collision in Bengaluru's Vijayanagar Hosahalli (Photo: ITG)
युवती के कथित अपहरण से हड़कंप, कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 6 घायल

घर की खासियतें और मुंबई से तुलना

उन्होंने बताया कि यह घर 2BHK है जिसमें दो बड़ी बालकनी हैं। हॉल के साथ लगी बालकनी पश्चिम दिशा में है, जहाँ बहुत अच्छी धूप आती है और पौधों के लिए यह बहुत बढ़िया है।

रातिका ने बताया कि मुंबई के उनके पुराने घर के मुकाबले यह बेंगलुरु वाला घर काफी बड़ा है, खासकर इसका किचन काफी विशाल है. उन्होंने कहा कि वे मुंबई से अपना लगभग पूरा सामान साथ लाई हैं. चार महीने के अंदर दोबारा से नया घर बसाना बहुत थका देने वाला काम है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बेंगलुरु में ज़िंदगी उनके लिए कुछ नया और बेहतर लेकर आएगी.

Advertisement

एक यूजर ने जब रातिका खंडेलवाल से पूछा कि वे बेंगलुरु के किस इलाके में रह रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वे न्यू थिप्पसंद्रा (इंदिरानगर) में हैं, वहीं जब एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि क्या उन्हें वाकई मुंबई से ज्यादा बेंगलुरु पसंद आ रहा है, तो रातिका ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेंगलुरु रहने के लिए काफी अच्छा और मुंबई की तुलना में बहुत आरामदायक है. 

यह भी पढ़ें: 2047 तक देश के रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव, इन 11 शहरों में दिखेगा अगला ग्रोथ इंजन

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ईरान के पेट्रोल पंपों पर क्यों लगी लंबी-लंबी कतारें, देखें दुनिया आजतक |
    प्राइमरी के छात्र ने छात्रा पर फेंकी 'I Love You' लिखी चिट्ठी, अहमदाबाद के स्कूल में बवाल |
    पाकिस्तान का यार तुर्की भी भारत से डीजल खरीद रहा, मक्का वाले प्रिंस भी नहीं आ रहे काम |
    UP में डैमेज कंट्रोल, सत्ता की हैट्रिक का प्लान... पूर्व विधायकों-सांसदों से नितिन नवीन-तावड़े की मुलाकात के मायने |
    Masala French Fries Recipe: बाजार वाले फ्रेंच फ्राइज भूल जाएंगे! जब घर पर बनाएंगे चटपटे मसाला फ्रेंच फ्राइज, नोट करें रेसिपी |
    बिजनौर में मस्जिद के नीचे कुआं होने का दावा! हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान, भारी पुलिस बल तैनात |
    पति के इलाज के बाद Uber बाइक से घर लौट रही थी महिला, दुपट्टा पहिए में फंसा और हो गई मौत |
    CID के ACP प्रद्युमन, दया और अभिजीत लौटे, ला रहे नया शो, मगर इस बार अंदाज होगा बिल्कुल नया! |
    क्या 35 लाख का पैकेज छोड़कर जाऊं तो फिर वापसी हो जाएगी? जान‍िए टेकी के सवाल पर क्या मिला जवाब |
    शांत बीच पर दिखी खूंखार शार्क, सील को चीरकर समुद्र कर दिया लाल, वीडियो वायरल
    Advertisement