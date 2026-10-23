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मुंबई में महंगी प्रॉपर्टी का नया हॉटस्पॉट बना अंधेरी वेस्ट, लग्जरी घरों की बढ़ी डिमांड

जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान यहां घरों की औसत कीमत करीब 42,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई. ऐसे में सवाल है कि आखिर अंधेरी वेस्ट घर खरीदने वालों की पसंद क्यों बन रहा है

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बांद्रा-जुहू को टक्कर दे रहा अंधेरी वेस्ट (Photo-ITG)
बांद्रा-जुहू को टक्कर दे रहा अंधेरी वेस्ट (Photo-ITG)

मुंबई में घर खरीदना हमेशा से आसान नहीं रहा है. यहां घर खरीदने वालों को अक्सर अच्छी लोकेशन, बड़े घर और बजट के बीच तालमेल बैठाना पड़ता है. लेकिन मुंबई का अंधेरी वेस्ट अब उन लोगों के लिए पसंदीदा ठिकाना बन रहा है, जो बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाओं और बड़े घर की तलाश में हैं. इलाके में मेट्रो नेटवर्क, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और मनोरंजन के विकल्प पहले से मौजूद हैं. वहीं, पुराने मकानों के पुनर्विकास और नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स ने भी इसे प्रीमियम हाउसिंग मार्केट में अहम जगह दिलाई है.

अंधेरी वेस्ट में प्रॉपर्टी की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों से बढ़ोतरी हो रही है. 99acres के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी-मार्च 2023 में यहां आवासीय संपत्तियों की औसत कीमत 33,950 रुपये प्रति वर्ग फुट थी. जनवरी-मार्च 2025 में यह बढ़कर 36,100 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई.

जनवरी-मार्च 2026 में औसत कीमत 39,350 रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 9 फीसदी ज्यादा थी. वहीं, जुलाई-सितंबर 2026 तक औसत कीमत बढ़कर 41,950 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई.

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आंकड़ों से पता चलता है कि अंधेरी वेस्ट में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी आई है. पहले 2024 और 2025 में सालाना बढ़ोतरी करीब 3 फीसदी के आसपास थी, लेकिन 2026 में इसमें ज्यादा उछाल देखने को मिला. इससे इलाके में प्रीमियम घरों की बढ़ती मांग का संकेत मिलता है.

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मेट्रो और बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ी मांग

अंधेरी वेस्ट की लोकप्रियता की एक बड़ी वजह इसकी कनेक्टिविटी है. यहां से मुंबई की उपनगरीय रेलवे और मेट्रो लाइन 1 व 2A के जरिए कई अहम इलाकों तक पहुंचना आसान है. इसके अलावा, मेट्रो लाइन 3 और लाइन 7 भी शहर के बड़े परिवहन नेटवर्क का हिस्सा हैं.

बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक जैसे प्रस्तावित बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स से भविष्य में शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच आवाजाही बेहतर होने की उम्मीद है. इलाके में स्कूल, अस्पताल, बाजार, रेस्टोरेंट और मनोरंजन की सुविधाएं भी मौजूद हैं. इससे नौकरीपेशा लोगों और परिवारों के लिए यहां रहना सुविधाजनक बनता है.

पुराने मकानों की जगह बन रहे लग्जरी टावर

अंधेरी वेस्ट में पुराने आवासीय परिसरों के पुनर्विकास से नए और आधुनिक घरों के विकल्प बढ़ रहे हैं. डेवलपर अब बड़े आकार के घर, बेहतर डिजाइन, निजी जगह और आधुनिक सुविधाओं पर जोर दे रहे हैं.

PropEquity के संस्थापक और सीईओ समीर जसूजा के मुताबिक, 2020 से 2025 के बीच अंधेरी में 3 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले लग्जरी घरों की लॉन्चिंग 10 गुना से ज्यादा बढ़कर करीब 1,800 यूनिट तक पहुंच गई. इस दौरान कुल नई लॉन्चिंग में लग्जरी घरों की हिस्सेदारी भी लगभग 17 फीसदी से बढ़कर 49 फीसदी हो गई.

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बांद्रा और जुहू के विकल्प के तौर पर उभरा अंधेरी

BCD ग्रुप के वाइस चेयरमैन अश्विंदर आर. सिंह के मुताबिक, बांद्रा और जुहू जैसे महंगे इलाकों में घर खरीदना मुश्किल होने पर कुछ खरीदार अंधेरी की ओर रुख कर रहे हैं. यहां उन्हें अपेक्षाकृत बड़े और नए घरों के विकल्प मिल रहे हैं. एयरपोर्ट, कारोबारी केंद्रों और फिल्म इंडस्ट्री के नजदीक होने से भी इलाके की मांग को सहारा मिलता है.

कुल मिलाकर, बेहतर कनेक्टिविटी, विकसित सामाजिक सुविधाओं और नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स के कारण अंधेरी वेस्ट मुंबई के प्रीमियम हाउसिंग बाजार में अपनी जगह मजबूत कर रहा है. हालांकि, लगातार बढ़ती कीमतों के बीच खरीदारों के लिए बजट और घर की वास्तविक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना अब भी अहम रहेगा.

यह भी पढ़ें: UP RERA: यूपी में 217 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड, 66 हजार से ज्यादा घर बनेंगे, गौतमबुद्ध नगर में सबसे ज्यादा निवेश

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