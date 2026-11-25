अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रस्‍ताव दिया है. भारत के साथ ही छह और देशों पर भी 25 फीसदी टैरिफ लगाने का प्रस्‍ताव रखा गया है. जबकि चीन पर यही टैरिफ 40 फीसदी करने का प्रस्‍ताव रखा गया है.

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रॉयटर्स के हवाले से दिए गए एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, भारत उन सात देशों में शामिल है, जिन पर US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के नए प्लान के तहत 25 परसेंट तक के टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही 25 फीसदी टैरिफ प्रस्‍ताव में कंबोडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, ताइवान और थाईलैंड भी शामिल हैं.

किन देशों पर कितना टैरिफ?

इसके अलावा, USTR ने बांग्लादेश, यूरोपीय संघ (EU), जापान, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के लिए 20% तक, वियतनाम के लिए 35% तक और चीन के लिए 40% तक टैरिफ दरें प्रस्तावित की हैं. साथ ही, USTR ने बताया कि कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश के लिए टैरिफ दरें अधिकतम 18% तक सीमित रहेंगी.

दक्षिण कोरिया, ताइवान, EU, जापान और स्विट्जरलैंड के लिए ये दरें 15% (मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्यूटी को छोड़कर) होंगी, और चीन के लिए, पहले से लागू शुल्कों के ऊपर 20% की अतिरिक्त दर होगी. ब्राजील के लिए प्रस्तावित टैरिफ बदलावों पर 14 जनवरी, 2027 को सुनवाई होगी.

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क्‍यों हो रही टैरिफ लगाने की तैयारी?

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह टैरिफ इसलिए लगाया गया है, ताकि बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में अमेरिका की एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पर रोक लगाई जा सके. साथ ही ट्रेड डिफिसिट को भी कम किया जा सके.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन उन देशों पर पहले से लागू टैरिफ को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिन पर उन्होंने सब्सिडी और दूसरी सरकारी मदद के जरिए घरेलू इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है. इस बीच, अब रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने चीन, भारत समेत कई दूसरी बड़ी इकॉनमी पर टैरिफ का ऐलान किया है.

यह इंडस्ट्रियल सब्सिडी पर US की महीनों लंबी जांच के बाद हुआ है, जिसके बारे में अमेरिका का तर्क है कि इससे विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिकी कंपनियों पर गलत फायदा मिलता है, क्योंकि इससे वे सस्ते में सामान बनाते हैं और बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाते हैं.

आसान शब्‍दों में कहें तो US का मानना ​​है कि सब्सिडी, फाइनेंशियल मदद और दूसरे पॉलिसी सपोर्ट से विदेशी मैन्युफैक्चरर कम कीमत पर सामान बना पाते हैं. फिर ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों पर बेचती हैं, जिससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि इससे US बिजनेस के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कमजोर बन जाती है.

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