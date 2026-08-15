1 लाख का निवेश, 5 साल बाद कितना होगा? SBI-HDFC बैंक दे रहे ये ऑफर

सीनियर सिटीजन के बीच फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट एक फेमस निवेश ऑप्‍शन बन चुका है, क्‍योंकि यह लागू शर्तों के तहत अनुमानित रिटर्न और कैपिटल सेफ्टी देता है. हालांकि, एफडी की ब्‍याज दरें बैंकों में भी अलग-अलग होती हैं, जिसमें पांच सालों की मैच्‍योरिटी अमाउंट में खास अंतर आ सकता है.

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अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए पांच साल की FD योजना में ₹50,000 या ₹1 लाख के एकमुश्त निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो यहां SBI, HDFC Bank, ICICI Bank और PNB द्वारा रेट्स के आधार पर कैलकुलेशन किया गया है.

SBI में 5 साल वाली सीनियर सिटीजन रेट्स पर कैलकुलेशन

SBI बैंक सीनियर सिटीजन को 5 साल की एफडी के लिए 7.05 फीसदी का ब्‍याज दे रहा है. इस आधार पर 50 हजार रुपये का आज का निवेश 5 साल बाद ₹70,913 होगा, जिसमें सालाना आधार पर ब्‍याज ₹3,525 होगा.

अगर एसबीआई में 1 लाख रुपये का निवेश किया जाता है तो पांच साल बाद यह ₹1,41,826 होगा, जिसमें सालाना ब्‍याज ₹7,050 होगा.

HDFC बैंक 5 साल की एफडी ब्‍याज पर कैलकुलेशन

एचडीएफसी बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 4 साल 7 महीने 1 दिन से लेकर पांच साल तक की अवधि के लिए 6.90% प्रति वर्ष का ब्याज दिया जाता है. ऐसे में 5 साल बाद ₹50,000 का निवेश ₹70,392 होगा. वहीं 1 लाख रुपये का निवेश ₹1,40,784 होगा.

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ICICI बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 साल की FD

ICICI बैंक सीनियर सिटीजन को लागू पांच साल की एफडी अवधि के लिए 7.10% प्रति वर्ष का ब्याज देता है. ऐस में ₹50,000 रुपये का निवेश 5 साल बाद ₹71,087 होगा और ₹1 लाख का निवेश पांच साल बाद ₹1,42,175 होगा.

PNB 5 साल की सीनियर सिटीजन एफडी

पांच साल की एफडी पर पीएनबी सीनियर सिटीजन को 6.85% प्रति वर्ष का ब्याज दे रहा है. ऐसे में आज ₹50,000 का निवेश 5 साल के बाद ₹70,219 होगा और ₹1 लाख निवेश 5 साल बाद ₹1,40,439 होगा.

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