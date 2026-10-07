Vande Bharat vs Amrit Bharat: दरवाजे, किराये और स्पीड... वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन में ये 5 बड़े अंतर

अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों ही भारतीय रेलवे की नई पीढ़ी की ट्रेनें हैं, जिन्हें यात्रा के समय को कम करने और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए डिजाइन किया गया है.

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दरअसल, पटरियों पर 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की सफलता के बाद अब 'अमृत भारत एक्सप्रेस' भी देश के प्रमुख रेल मार्गों पर रफ्तार भर रही है. हालांकि ये दोनों ही ट्रेनें भारतीय रेल के आधुनिक दौर की मिसाल हैं, लेकिन अपनी तकनीक, किराये और सुविधाओं के मामले में एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हैं. आइए दोनों ट्रेनों के बीच 5 बड़े अंतर जानते हैं. दोनों ट्रेनों की टेक्नोलॉजी, क्लास और लक्षित यात्रियों में बड़ा अंतर है.

1. एसी बनाम नॉन-एसी

वंदे भारत एक्सप्रेस: यह पूरी तरह से एक एयर-कंडीशनर (AC) ट्रेन है. इसमें यात्रियों के लिए केवल 'एसी चेयर कार', 'एक्सीक्यूटिव क्लास' और नए वेरिएंट्स में 'एसी स्लीपर' की सुविधा दी गई है.

अमृत भारत एक्सप्रेस: यह एक पूरी तरह से नॉन-एसी ट्रेन है. इसे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और आम यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें केवल 'स्लीपर क्लास' और 'अनारक्षित जनरल डिब्बे' शामिल हैं.

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2. दोनों के इंजन में भी अंतर

वंदे भारत: यह भारत की पहली बिना इंजन वाली (Self-Propelled) ट्रेनसेट है. मेट्रो की तर्ज पर इसके डिब्बों के नीचे ही मोटर लगे होते हैं, जिससे यह सेकंडों में बेहद तेज रफ्तार पकड़ लेती है.

अमृत भारत: इस ट्रेन में आगे और पीछे दो शक्तिशाली लोकोमोटिव 'WAP-5' इंजन लगाए गए हैं, जो 'पुश-पुल तकनीक' पर काम करते हैं. आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है और पीछे वाला धक्का देता है, इस तकनीक से ट्रेन बिना झटके के तेजी से स्पीड पकड़ती है और समय की बचत करती है.

3. रफ्तार और किराया

वंदे भारत: 160 से 180 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम यह ट्रेन प्रीमियम श्रेणी में आती है. इसका किराया राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के समकक्ष या उससे थोड़ा अधिक है. वंदे भारत मुख्य रूप से इंटरसिटी (200 से 600 किमी) और लंबी दूरी के रूटों को कवर करती है.

अमृत भारत: 130 किमी/घंटा की अधिकतम गति से चलने वाली यह ट्रेन किफायती सफर का बेहतरीन विकल्प है. इसका किराया सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों जितना ही रखा गया है, ताकि आम आदमी भी कम खर्च में आरामदायक लंबी दूरी तय कर सकें. अमृत भारत मुख्य रूप से 800 से 1500+ किमी की लंबी दूरी वाले राज्यों/शहरों को जोड़ती है.

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4. यात्री सेगमेंट अलग-अलग

जहां वंदे भारत का मुख्य ध्यान बिजनेस ट्रैवलर्स, कॉर्पोरेट पेशेवरों और कम समय में सफर पूरा करने वाले यात्रियों पर है, वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस को मुख्य रूप से देश के प्रवासियों, मजदूरों और आम बजट यात्रियों की लंबी दूरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है.

5. खान-पान और बाकी सुविधाएं

वंदे भारत में ट्रेन खान-पान के लिए ऑन-बोर्ड कैटरिंग/पेंट्री कार सुविधा उपलब्ध है. जबकि अमृत भारत में कैटरिंग शामिल नहीं है, हालांकि बोतल होल्डर, चार्जिंग पॉइंट और पैक्ड स्नैक टेबल उपलब्ध है. वंदे भारत में ऑटोमैटिक दरवाजे हैं, वहीं अमृत भारत में मैन्युअल दरवाजे हैं.

भारतीय रेलवे की मानें तो 'वंदे भारत' जहां देश में हाई-स्पीड प्रीमियम सफर का चेहरा है, वहीं 'अमृत भारत एक्सप्रेस' आम नागरिक के लिए बजट-फ्रेंडली, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं का नया पर्याय बनकर उभरी है.

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