दृश्यम 3 में खत्म नहीं होगी विजय सलगांवकर की कहानी, अजय की फिल्म का आएगा चौथा पार्ट?

मोहनलाल स्टारर 'दृश्यम' एक ऐसी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म है जिसने समय के साथ-साथ लोगों को जबरदस्त सरप्राइज दिया है. इसे हिंदी समेत कई रीजनल भाषाओं में भी बनाया गया. हिंदी में अजय देवगन मेन लीड विजय सलगांवकर बनकर आते हैं. पिछला पार्ट इस फ्रैंचायजी का सबसे सफल हिस्सा था. अब दृश्यम का तीसरा पार्ट- दृश्यम द कॉन्क्लूजन भी जल्द रिलीज होने वाला है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है.

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दृश्यम एक रीमेक फ्रैंचायजी है जिसके मलयालम में भी तीन पार्ट आ गए, और चौथे की अनाउंसमेंट हो चुकी है. ऐसे में हिंदी ऑडियंस के बीच भी ये सवाल उमड़ रहा होगा कि क्या अजय देवगन वाली दृश्यम का भी चौथा पार्ट आएगा? उन्हें जानना है कि आखिर विजय सलगांवकर के परिवार पर और कितना खतरा मंडराएगा. तो इसका जवाब खुद पिक्चर के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने दिया है.

मलयालम रीमेक नहीं दृश्यम 3

HT संग बातचीत में अभिषेक ने बताया कि उनकी दृश्यम 3, इस फ्रैंचायजी का आखिरी हिस्सा होगी. यहां तक कि ये मलयालम वाली दृश्यम 3 का भी सीधा रीमेक नहीं है. इसे उन्होंने खुद लिखा है. डायरेक्टर ने कहा- जैसे ही दृश्यम 2 थिएटर में रिलीज हुई थी, मैंने सोच लिया था कि इसका तीसरा पार्ट में कुछ अलग अंदाज में करूंगा. मैं रीमेक नहीं करना चाहता था क्योंकि वो आपका क्राफ्ट आपसे छीन लेता है. ये पिक्टर मैंने लिखी है, तो मैं इसके साथ रीमेक का टैग नहीं लगाना चाहता.

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डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने फिल्म के सीक्वल बनाने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि फिल्म के पिछले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता देखी, सिर्फ इसलिए वो इसका तीसरा पार्ट नहीं ला रहे हैं. उनकी टीम ने अपना पूरा समय लिया, और तब जाकर इसे बनाने का प्लान किया. ये वाली दृश्यम हिंदी भाषा में आखिरी होगी. डायरेक्टर ने कहा- दृश्यम 2 की सफलता के बाद, हम चाहते तो तीसरा पार्ट 2 साल में ले आते.

'लेकिन हमने चार साल का समय लिया, जिसमें से दो साल राइटिंग में चले गए. हमने सही और ऑडियंस की जो सोच है उससे आगे रहने की कोशिश की. दृश्यम कभी भी एक कमर्शियल फैसले से नहीं बनाई जा सकती. कोई भी सिर्फ पैसा बनाने के लिए इसे नहीं बनाएगा. इसे कई लोगों ने प्यार दिया है, जिससे ये उनके इमोशन का हिस्सा बन गई है. आपको उसका सम्मान करना है, इसमें एक क्रिएटिव फैसला होना चाहिए जिसके कारण ही हमने तीसरा पार्ट लाने में इतना समय लिया.'

नहीं आएगा दृश्यम का चौथा पार्ट?

अभिषेक पाठक बताते हैं कि उन्होंने अपनी स्टोरी को लोगों की सोच से परे बनाने की कोशिश की है. उनकी ये फिल्म की स्टोरी ऑडियंस आसानी से ना पढ़ सके, ऐसी उन्होंने कोशिश की. ये फिल्म विजय सलगांवकर की फैमिली स्ट्रगल का आखिरी चैप्टर होगा, जो इस फ्रैंचायजी को एक अच्छा अंत भी दिलाएगा.

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बात करें फिल्म दृश्यम 3 की तो ये 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. दूसरे पार्ट में नजर आए सभी एक्टर्स इस फिल्म में भी नजर आएंगे. बस अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत की एंट्री हुई है, जो एक नया किरदार है.

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