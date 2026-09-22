scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिना बीज घर में 'फ्री' में उगाएं गेंदे का पौधा, सूखा हुआ फूल आएगा काम; आसानी से तैयार होंगे ढेरों प्लांट्स

How To Grow Marigold Plant: गेंदे का फूल सूखने के बाद उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. सूखे फूल से बीज निकालकर घर पर नया गेंदे का पौधा तैयार किया जा सकता है. जानिए गमले की मिट्टी, बीज बोने, पानी और धूप से जुड़ा आसान तरीका.

Advertisement
X
गेंदे के सूखे फूलों से ही नया पौधा आसानी से उगाया जा सकता है. (Photo: ITG)
गेंदे के सूखे फूलों से ही नया पौधा आसानी से उगाया जा सकता है. (Photo: ITG)

How To Grow Marigold Plant: गेंदे के फूल घर की बालकनी, छत या आंगन की रौनक बढ़ा देते हैं. पीले और नारंगी रंग के ये फूल न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं, बल्कि त्योहारों के मौसम में इनकी मांग भी काफी बढ़ जाती है. खासतौर पर दीपावली पर घर सजाने, पूजा की थाली सजाने, दरवाजे पर बंदनवार लगाने, भगवान की माला बनाने और उन्हें फूल चढ़ाने के लिए गेंदे के फूलों की खूब जरूरत पड़ती है. बढ़ती मांग के चलते दिवाली के आसपास बाजार में गेंदे के फूलों के दाम भी कई बार बढ़ जाते हैं. ऐसे में क्यों न इस बार दिवाली आने से पहले ही गेंदे का पौधा घर पर उगा लिया जाए और जरूरत के फूल अपने गमले या क्यारी से ही तोड़े जाएं?

इसके लिए आपको हर बार नर्सरी से नया पौधा या बाजार से महंगे बीज खरीदने की भी जरूरत नहीं है. जो गेंदा खिलने के बाद सूखकर बेकार सा नजर आने लगता है, वही आपके लिए नए पौधे तैयार करने का बीज बैंक बन सकता है. जी हां, सूखे हुए गेंदे के फूल से आसानी से बीज निकाले जा सकते हैं और इन्हीं बीजों से घर पर कई नए गेंदे के पौधे तैयार किए जा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे आप बिना बीज खरीदे सूखे फूलों से ही नया पौधा उगा सकते हैं.

ताजे फूल नहीं, सूखे गेंदे के फूल आएंगे काम
सबसे पहले गेंदे के ऐसे फूल चुनें जो पूरी तरह खिलने के बाद सूख चुके हों. ताजे और खिले हुए फूल से आपको सही बीज नहीं मिलेंगे. जब फूल अच्छी तरह सूख जाए तो उसकी पंखुड़ियों को धीरे-धीरे हटाएं. इसके अंदर आपको पतले और लंबे आकार के काले-सफेद बीज दिखाई देंगे. इन्हीं बीजों से नया गेंदे का पौधा तैयार किया जा सकता है.

Advertisement

ऐसे निकालें गेंदे के बीज
सूखे फूल को हाथों से बहुत हल्के से मसलें. ऐसा करने पर फूल के अंदर मौजूद बीज अलग होने लगेंगे. बीजों को निकालकर 1-2 दिन छांव में सुखा लें. इसके बाद ये बोने के लिए तैयार हो जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अंकुरित गेहूं का हलवा (Photo-ITG)
सूजी-बेसन नहीं, इस बार ट्राई करें अंकुरित गेहूं का टेस्टी हलवा
Pyaaz Paratha Recipe (Photo: ITG)
बिना आटा गूंथे-बिना बेले 10 मिनट में बनाएं प्याज पराठा, जानें रेसिपी
सत्तू से बनाएं टेस्टी कढ़ी (Photo- ITG)
बेसन नहीं, सत्तू से बनाएं टेस्टी कढ़ी, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
बचे हुए चावल का टेस्टी डिश (Photo- ITG)
रात के बने चावल बच गए? झटपट बना लें तमिलनाडु की ये 5 टेस्टी डिश
चाय के साथ एकदम परफेक्ट और चटपटा स्नैक (Photo- ITG)
आलू के छिलकों से मिनटों में बनाएं क्रिस्पी स्नैक, रेसिपी है आसान

गमले की मिट्टी ऐसी रखें
अब बारी आती है गमले को तैयार करने की. इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं. ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी या सख्त न हो. मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और गमले से पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए. अगर पानी गमले में जमा होगा तो वो नुकसान पहुंचा सकता है. 

आधा इंच गहराई में बो दें बीज
तैयार मिट्टी में छोटे-छोटे गड्ढे बनाकर गेंदे के बीज करीब आधा इंच गहराई में डालें. ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दें. इसके बाद तेज धार से पानी डालने के बजाय स्प्रे की मदद से हल्का पानी दें, ताकि बीज अपनी जगह से बाहर न निकलें.

रोज थोड़ा पानी और 4-5 घंटे की धूप
गेंदे के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां करीब 4-5 घंटे धूप आती हो. मिट्टी सूखने लगे तो हल्का पानी दें, लेकिन गमले में पानी जमा न होने दें. ज्यादा पानी पौधे के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

Advertisement

7-10 दिन में दिखने लगेंगे छोटे पौधे
अगर बीज, मिट्टी, पानी और धूप सही रहे तो करीब 7-10 दिनों में छोटे-छोटे अंकुर निकलने लग सकते हैं. इसके बाद पौधे की देखभाल जारी रखें. करीब 40-50 दिनों में गेंदे के पौधे पर फूल आना शुरू हो सकता है. यानी एक सूखे हुए फूल से आप आगे चलकर अपने घर की बालकनी या छत पर गेंदे के कई पौधे तैयार कर सकते हैं.

सूखे फूल को कचरा समझकर न फेंकें
अगली बार गेंदे का फूल सूख जाए तो उसे कूड़ेदान में डालने से पहले एक बार जरूर देख लें. हो सकता है उसी सूखे फूल के अंदर आपकी अगली फूलों वाली बालकनी की शुरुआत छिपी हो. सही तरीके से बीज निकालकर आप बिना बाजार से नए बीज खरीदे घर पर ही गेंदे के पौधे तैयार कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पितृपक्ष में संगम पर उमडे़गी भीड़, इस बार विदेश से भी कर सकेंगे ऑनलाइन पिंडदान |
    जमुई छात्रा केस में फरार मुख्य आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर! |
    अंदाज अपना-अपना के स‍िक्वल से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट, देखें मूवी मसाला |
    शिमला: फोरलेन की टनलिंग से कई मकानों में आईं दरारें, दहशत में लोग |
    टिफिन में 'मेथी' लाने पर छात्र से वसूला 20 रुपये का जुर्माना, स्कूल का अजीबोगरीब नियम |
    डेटा नहीं चाहिए तो टेंशन खत्म... अब सिर्फ कॉल-SMS वाला सस्ता रिचार्ज भी मिलेगा, TRAI का बड़ा फैसला |
    स्मृति-ऋचा की आंधी, शेफाली का ऑलराउंड शो... टीम इंडिया का एशियन गेम्स में फिर बजा डंका, डिफेंड किया गोल्ड मेडल |
    यूपी में हजारों युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, CM योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र |
    इकरा हसन के बयान पर कांग्रेस नेता का प्रहार, बोले- 'वो पॉलिटिक्स में नई हैं, गठबंधन के चलते ही सांसद बनीं' |
    'मां को कुर्सी दो'...'My friend'...कौन हैं कॉमेडियन पुलकित मणि? राहुल गांधी के सामने की PM मोदी की मिमिक्री
    Advertisement