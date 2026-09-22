बिना बीज घर में 'फ्री' में उगाएं गेंदे का पौधा, सूखा हुआ फूल आएगा काम; आसानी से तैयार होंगे ढेरों प्लांट्स

How To Grow Marigold Plant: गेंदे के फूल घर की बालकनी, छत या आंगन की रौनक बढ़ा देते हैं. पीले और नारंगी रंग के ये फूल न सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं, बल्कि त्योहारों के मौसम में इनकी मांग भी काफी बढ़ जाती है. खासतौर पर दीपावली पर घर सजाने, पूजा की थाली सजाने, दरवाजे पर बंदनवार लगाने, भगवान की माला बनाने और उन्हें फूल चढ़ाने के लिए गेंदे के फूलों की खूब जरूरत पड़ती है. बढ़ती मांग के चलते दिवाली के आसपास बाजार में गेंदे के फूलों के दाम भी कई बार बढ़ जाते हैं. ऐसे में क्यों न इस बार दिवाली आने से पहले ही गेंदे का पौधा घर पर उगा लिया जाए और जरूरत के फूल अपने गमले या क्यारी से ही तोड़े जाएं?

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इसके लिए आपको हर बार नर्सरी से नया पौधा या बाजार से महंगे बीज खरीदने की भी जरूरत नहीं है. जो गेंदा खिलने के बाद सूखकर बेकार सा नजर आने लगता है, वही आपके लिए नए पौधे तैयार करने का बीज बैंक बन सकता है. जी हां, सूखे हुए गेंदे के फूल से आसानी से बीज निकाले जा सकते हैं और इन्हीं बीजों से घर पर कई नए गेंदे के पौधे तैयार किए जा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे आप बिना बीज खरीदे सूखे फूलों से ही नया पौधा उगा सकते हैं.



ताजे फूल नहीं, सूखे गेंदे के फूल आएंगे काम

सबसे पहले गेंदे के ऐसे फूल चुनें जो पूरी तरह खिलने के बाद सूख चुके हों. ताजे और खिले हुए फूल से आपको सही बीज नहीं मिलेंगे. जब फूल अच्छी तरह सूख जाए तो उसकी पंखुड़ियों को धीरे-धीरे हटाएं. इसके अंदर आपको पतले और लंबे आकार के काले-सफेद बीज दिखाई देंगे. इन्हीं बीजों से नया गेंदे का पौधा तैयार किया जा सकता है.

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ऐसे निकालें गेंदे के बीज

सूखे फूल को हाथों से बहुत हल्के से मसलें. ऐसा करने पर फूल के अंदर मौजूद बीज अलग होने लगेंगे. बीजों को निकालकर 1-2 दिन छांव में सुखा लें. इसके बाद ये बोने के लिए तैयार हो जाएंगे.

गमले की मिट्टी ऐसी रखें

अब बारी आती है गमले को तैयार करने की. इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं. ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी या सख्त न हो. मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और गमले से पानी अच्छे से निकल जाना चाहिए. अगर पानी गमले में जमा होगा तो वो नुकसान पहुंचा सकता है.

आधा इंच गहराई में बो दें बीज

तैयार मिट्टी में छोटे-छोटे गड्ढे बनाकर गेंदे के बीज करीब आधा इंच गहराई में डालें. ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल दें. इसके बाद तेज धार से पानी डालने के बजाय स्प्रे की मदद से हल्का पानी दें, ताकि बीज अपनी जगह से बाहर न निकलें.

रोज थोड़ा पानी और 4-5 घंटे की धूप

गेंदे के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां करीब 4-5 घंटे धूप आती हो. मिट्टी सूखने लगे तो हल्का पानी दें, लेकिन गमले में पानी जमा न होने दें. ज्यादा पानी पौधे के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

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7-10 दिन में दिखने लगेंगे छोटे पौधे

अगर बीज, मिट्टी, पानी और धूप सही रहे तो करीब 7-10 दिनों में छोटे-छोटे अंकुर निकलने लग सकते हैं. इसके बाद पौधे की देखभाल जारी रखें. करीब 40-50 दिनों में गेंदे के पौधे पर फूल आना शुरू हो सकता है. यानी एक सूखे हुए फूल से आप आगे चलकर अपने घर की बालकनी या छत पर गेंदे के कई पौधे तैयार कर सकते हैं.

सूखे फूल को कचरा समझकर न फेंकें

अगली बार गेंदे का फूल सूख जाए तो उसे कूड़ेदान में डालने से पहले एक बार जरूर देख लें. हो सकता है उसी सूखे फूल के अंदर आपकी अगली फूलों वाली बालकनी की शुरुआत छिपी हो. सही तरीके से बीज निकालकर आप बिना बाजार से नए बीज खरीदे घर पर ही गेंदे के पौधे तैयार कर सकते हैं.

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