शराबबंदी वाले बिहार में कहां से आई इतनी शराब? सुपौल में ट्रक से 2 हजार 475 लीटर बरामद

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्करी का सिलसिला थम नहीं रहा है. दुर्गा पूजा से पहले सुपौल जिले में पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है. राघोपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी के दौरान 2475.36 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई. पुलिस ने शराब के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया है.

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सुपौल के पुलिस अधीक्षक सरथ आरएस ने इस कार्रवाई का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 15 और 16 अक्टूबर की दरमियानी रात राघोपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में शराब की बड़ी खेप आने वाली है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई.

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पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. इसके बाद इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया गया. इसी दौरान सड़क किनारे खड़े संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली. पुलिस ने वाहन को विधिवत जब्त कर लिया.

दुर्गा पूजा से पहले शराब की बड़ी खेप बरामद

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पुलिस ने इस मामले में राघोपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शराब की खेप किसने मंगाई थी और तस्करी के इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

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बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. इसके बावजूद 2475.36 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी ने तस्करी के नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था.

कहां से आई शराब, किसे की जानी थी सप्लाई?

इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि शराबबंदी वाले बिहार में विदेशी शराब की इतनी बड़ी खेप कैसे पहुंची. क्या ट्रक के जरिए शराब को किसी दूसरे जिले में ले जाया जा रहा था या इसकी सप्लाई किसी स्थानीय नेटवर्क को होनी थी? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे.

सुपौल पुलिस की इस कार्रवाई को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और तस्करी में शामिल लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

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