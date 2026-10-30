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पटना में अस्पताल से घर लौट रही महिला कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम

बिहार की राजधानी पटना में 55 साल की महिला कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह क्लिनिक में मेड का काम करती थीं. गुरुवार शाम ड्यूटी खत्म कर घर लौटते समय हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी. घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हुई है.

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हत्या की वजह तलाश रही पुलिस. (Photo: Screengrab)
हत्या की वजह तलाश रही पुलिस. (Photo: Screengrab)

बिहार की राजधानी पटना में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 55 साल की उर्मिला देवी एक क्लिनिक में मेड का काम करती थीं. गुरुवार शाम ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थीं. इसी दौरान हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.

मृतका की पहचान 55 वर्षीय उर्मिला देवी के रूप में हुई है. वह पटना के क्लिनिक में मेड का काम करती थीं. गुरुवार शाम उनकी ड्यूटी खत्म हुई थी. इसके बाद वह घर लौट रही थीं. इसी दौरान हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में पिलर नंबर 18 के पास उन्हें गोली मार दी गई. गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं. घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

patna hospital employee shot dead near pillar number 18

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यह भी पढ़ें: ठाणे में 7 घंटे धरना, फिर हाईवे जाम, पूर्णेकर हत्याकांड में एकनाथ शिंदे की करीबी मीनाक्षी शिंदे की गिरफ्तारी की मांग

गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. घायल उर्मिला देवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

वारदात के बाद हवाई अड्डा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके जरिए हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस अधिकारी साकेत कुमार (ASP) ने भी मामले को लेकर जानकारी दी है. हालांकि, फिलहाल आरोपियों की पहचान की पुष्टि नहीं हुई है.

उर्मिला देवी की हत्या किस वजह से की गई, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमलावर कौन थे और उन्होंने महिला को निशाना क्यों बनाया. फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

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