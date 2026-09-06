मुंगेर में गंगा का तांडव! डेंजर लेवल से ऊपर बह रही नदी, 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में

बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. मुंगेर में गंगा का डेंजर लेवल 39.33 मीटर है, जबकि फिलहाल जलस्तर 39.69 मीटर दर्ज किया गया है, यानी गंगा खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है.

और पढ़ें

गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर मुंगेर जिले के छह प्रखंडों की 38 पंचायतों पर पड़ा है. करीब 3 लाख 75 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं. निचले इलाकों और दियारा क्षेत्रों में पानी तेजी से फैल रहा है. लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.

बरियारपुर प्रखंड के दीवानी टोला गांव में करीब 2000 लोगों की आबादी रहती है. पूरा गांव बाढ़ के पानी से घिर चुका है. पिछले 48 घंटे में गंगा का पानी और बढ़ा है.

स्थानीय निवासी विकास कुमार ने बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से इलाके में गंगा का पानी लगातार फैल रहा है. हर दिन जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है.

बरियारपुर के बाद आज तक की टीम जमालपुर प्रखंड के बोचाही गांव पहुंची. यहां भी बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल चुका है. कई घरों में पानी भरने के बाद लोग गांव के मध्य विद्यालय में शरण लेने को मजबूर हैं.

Advertisement

बाढ़ प्रभावित परिवार स्कूल में अपने साथ सिलेंडर, चूल्हा, जरूरी सामान और मवेशी लेकर रह रहे हैं. स्थानीय निवासी अमित कुमार ने बताया कि गांव में पूरी तरह पानी भर गया है. जब तक पानी कम नहीं होता, तब तक उन्हें स्कूल में ही रहना पड़ेगा.

वहीं, धर्मपाल कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अभी तक कम्युनिटी किचन शुरू नहीं किया गया है. उन्होंने खाने-पीने की व्यवस्था नहीं होने की भी बात कही.

मुंगेर के सफिया सराय इलाके के हेरू दियारा में भी गंगा का पानी तेजी से फैल गया है. यहां एक स्थानीय स्कूल पूरी तरह पानी में डूब चुका है.

मुंगेर में गंगा का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे 2016 में दर्ज उच्चतम जलस्तर को पार करने की आशंका भी जताई जा रही है. अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति और गंभीर हो सकती है.

फिलहाल मुंगेर के छह प्रखंडों की 38 पंचायतों में करीब 3.75 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. प्रशासन के सामने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, राहत और भोजन की व्यवस्था करने की बड़ी चुनौती है. अगर गंगा का पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में मुंगेर में बाढ़ की स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती है.

---- समाप्त ----