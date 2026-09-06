Kark Tarot Rashifal 6 September 2026: रुटीन पर जोर दें, अनुशासन बढ़ाए रखें

कर्क

नाइन ऑफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए असहज स्थितियों में आपा न खोने की सलाह लाया है. वातावरण की चुनौतियों को सहजता से लें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अवरोधों का सूझबूझ से हल निकालने का प्रयास बनाए रखें. महत्व के कार्यों में जिद न दिखाएं. जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास बनाए रखें. स्पष्टता और विश्वास से आगे बढ़ें.

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परिस्थिति साधारण बनी रहेगी. नजरिया बड़ा बनाए रखें. घर के कार्यां में सहजता दिखाएं. विभिन्न मोर्चां में सक्रियता से कार्य संवारें. विरोधियों व आलोचकों से दूरी रखें. लक्ष्य के प्रयास बनाए रखें. कामकाजी सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. योजनाओं पर अमल बढ़ाएं. आर्थिक स्थिति नियंत्रण के बाहर रह सकती है. विषयगत स्पष्टता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: शारीरिक कठिनाइयां बनी रह सकती है. रुटीन पर जोर दें. अनुशासन बढ़ाए रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिकी औसत रहेगी. खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है. धैयपूर्वक आगे बढ़ते रहें.

रिश्ते: रिश्तों का सम्मान करें. संबंधों को महत्व दें. सबको अपना बनाए रखें. आलोचना से बचें.



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