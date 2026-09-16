scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जंगलों की आग से बेहाल इंडोनेशिया, धुएं से एक लाख लोगों को सांस की बीमारी... पानी की भी किल्लत

इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर जंगलों की आग ने हालात बिगाड़ दिए हैं. वेस्ट कालीमंतन का पोंटियानक शहर घने धुएं से ढका है. सात प्रांतों में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले कुछ ही दिनों में दोगुने हो गए हैं.

Advertisement
X
इंडोनेशिया के बोर्नियो में धुएं से ढका पोंटियानक शहर (Photo-X/WeatherMonitors)
इंडोनेशिया के बोर्नियो में धुएं से ढका पोंटियानक शहर (Photo-X/WeatherMonitors)

इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर जंगलों की आग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. वेस्ट कालीमंतन प्रांत का पोंटियानक शहर घने धुएं की चादर में ढका है. हवा इतनी खराब हो गई है कि लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है. कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है, जिससे अस्पतालों में सांस से जुड़ी परेशानियों वाले मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं.

45 साल की मिमी मारलीना को जरूरी सामान लेने के लिए धुएं से भरी सड़क पर मास्क लगाकर निकलना पड़ा. उनके दो बच्चे खांसी, गले में दर्द और बुखार से परेशान हैं. मिमी को भी धुएं के बीच सांस लेने में तकलीफ हो रही है. उनका कहना है कि अभी दवाइयों से हालत संभाली जा रही है, लेकिन अगर धुआं लंबे समय तक बना रहा तो बीमारियां बढ़ सकती हैं. अब वह अपने बच्चों को ज्यादा समय घर के अंदर ही रखती हैं.

1.25 करोड़ लोग धुएं की चपेट में

सम्बंधित ख़बरें

Indonesian passenger ship capsizes.
इंडोनेशिया के जावा सागर में पलटे जहाज का सामने आया भयावह VIDEO
PM Modi gala dinner BRICS
BRICS गाला डिनर में नहीं पहुंचे गैर-BJP शासित राज्यों के CM, भेजा गया था न्योता
Indonesian ship missing
इंडोनेशिया के जावा सागर में गायब जहाज... 140 अब भी लापता, 1 की मौत
Vietnam BrahMos deal
वियतनाम खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल, मोदी-हंग मीटिंग में हो सकती है डील
Earthquake Indonesia
इंडोनेशिया: बांदा सागर के बाद अब जावा में जोरदार भूकंप

इंडोनेशिया के सात प्रांतों में जंगलों की आग से उठे धुएं ने 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है. 9 सितंबर तक धुएं से जुड़ी सांस की बीमारियों के मामले बढ़कर 1,13,333 हो गए. 1 सितंबर को यह आंकड़ा 50,891 था. यानी कुछ ही दिनों में मरीजों की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई. पोंटियानक के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. सितंबर के शुरुआती 11 दिनों में यहां सांस लेने में परेशानी के 187 मामले सामने आए. अब रोजाना 80 से 120 मरीज पहुंच रहे हैं.

Advertisement

पड़ोसी देशों तक पहुंचा धुएं का असर

जंगलों की आग का असर इंडोनेशिया तक सीमित नहीं है. पड़ोसी सिंगापुर और मलेशिया की हवा पर भी इसका असर पड़ा है. खेती के लिए जमीन साफ करने से उठने वाला धुआं, कालिख और हवा में मौजूद बेहद छोटे कण हालात को और खराब कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सुपर अल-नीनो का कहर! इंडोनेशिया में जंगलों की आग से कई देशों में फैला जहरीला धुआं

यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के फायर एमिशंस वॉच के मुताबिक, 7 सितंबर तक के एक हफ्ते में इंडोनेशिया से 1.97 करोड़ मीट्रिक टन धुआं निकला. यह उस दौरान दुनिया के कुल उत्सर्जन का एक तिहाई से ज्यादा था.

धुएं के साथ पानी का संकट

लोगों की परेशानी सिर्फ जहरीले धुएं तक सीमित नहीं है. बारिश की कमी और पानी के स्रोतों में खारा पानी मिलने से साफ पीने का पानी जुटाना भी मुश्किल हो गया है. कई जगह लोगों को पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ‘चाय पे चर्चा’ की थीम पर बनाया गणपति पंडाल, TMC नेता ने उठाए सवाल |
    जंग में सऊदी को बड़ा झटका, हूतियों ने F-15 फाइटर जेट मार गिराया... ठिकानों पर बम बरसाने आया था |
    बिजनौर में सरकारी टीचर नौशाद की हत्या, स्कूल से घर लौटते वक्त पेट में सटाकर मारी गोली; आरोपी ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर |
    मेरठ में पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़, 2 गिरफ्तार...एक फरार |
    ईरान से हथियार, हिज्बुल्लाह से ट्रेनिंग... सऊदी को परेशान करने वाले लड़ाकों की कहानी! |
    जंगलों की आग से बेहाल इंडोनेशिया, धुएं से एक लाख लोगों को सांस की बीमारी... पानी की भी किल्लत |
    भारत की 33% मिट्टी खराब! खेती-किसानों की कमाई पर खतरा, रिपोर्ट में चेतावनी |
    MP: राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' विवाद के बीच कांग्रेस ने दी वाजपेयी की मिसाल, कहा- तब भी विपक्ष के कार्यक्रम... |
    रूस से डिफेंस में दोस्ती का नया अध्याय, मॉस्को जा रहे आर्मी चीफ धीरज सेठ |
    प्रोडक्ट ₹11 का, MRP ₹325: अस्पतालों में कैसे चल रहा 'बढ़े हुए बिल' का खेल, तुकाराम मुंढे ने समझाया
    Advertisement