केएल राहुल ने जीता दिल... इनाम में मिला स्मार्टफोन महिला कर्मचारी को किया गिफ्ट, VIDEO

शनिवार (7 नवंबर) को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में जीत के बाद भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने मैदान के बाहर भी शानदार खेल भावना दिखाई. वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राहुल ने नाबाद 26 रनों की पारी खेली.

और पढ़ें

मुकाबले की समाप्ति के बाद केएल राहुल ने 'गेम चेंजर ऑफ द मैच' के तौर पर मिले स्मार्टफोन को स्टेडियम में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को उपहार में दे दिया. राहुल के इस कदम ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा.

Big player. Bigger heart 💙 🎥 An act of kindness and pure 𝙆𝙇𝙖𝙨𝙨 🙌 #TeamIndia | #NZvIND | @klrahul https://t.co/BgT005WZlp — BCCI (@BCCI) November 8, 2026

मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 134 रनों पर समेट दिया था. गुरनूर बरार ने चार विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई. हालांकि, छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. शुभमन गिल खाता खोले बिना आउट हुए, जबकि विराट कोहली 7 और रोहित शर्मा 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

यह भी पढ़ें: एशिया कप के लिए भारतीय टीम में बड़ा फेरबदल... रजत पाटीदार OUT, इस धुरंधर की एंट्री

ऐसे मुश्किल हालात में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने पांचवें विकेट के लिए 46 रन जोड़े. श्रेयस ने 30 रन बनाए. बारिश के कारण खेल रुकने तक भारत का स्कोर 26 ओवर में 113/7 था.

यह भी पढ़ें: बल्लेबाजों के बाद प्रसिद्ध कृष्णा का कहर, भारतीय टीम ने कीवियों पर कसा शिकंजा

Advertisement

भारत को उस समय 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन बारिश के चलते मुकाबला दोबारा शुरू नहीं हो सका. डीएलएस नियम के तहत भारतीय टीम पार स्कोर से चार रनों से आगे थी. लिहाजा उसे विजेता घोषित किया गया. इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली.

अब दोनों टीमें 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में तीसरे वनडे के लिए आमने-सामने होंगी. भारत की नजरें सीरीज जीतने पर होंगी, जबकि न्यूजीलैंड पलटवार करना चाहेगा.

---- समाप्त ----