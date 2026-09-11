scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार MLC चुनाव के लिए RJD ने 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. विधान परिषद की आठ सीटों में से छह सीटों के लिए आरजेडी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है.

Advertisement
X
RJD ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. (File Photo: ITG)
RJD ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. (File Photo: ITG)

RJD ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए छह उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने शुक्रवार को विधान परिषद की आठ सीटों में से छह के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. जिन पर इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं.

आठ निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें शिक्षक और स्नातक श्रेणियों में चार-चार सीटें शामिल हैं उनके लिए चुनाव नवंबर के मध्य में सीटों के खाली होने से पहले होने की उम्मीद है.

पार्टी की बिहार इकाई द्वारा जारी सूची के अनुसार, संजीव कुमार सिंह को पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि प्रो. जयराम यादव सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Tejasvi Yadav
तेजस्वी ने दशरथ मांझी की जगह जीतन मांझी को दी श्रद्धांजलि
Tejashwi Yadav Criticize govt on paper leak
'पेपर लीक की राजधानी बन रहा बिहार', तेजस्वी यादव का दावा
bhai virendra rjd leader shakti singh yadav
कौन हैं शक्ति यादव, जिनसे अब भाई वीरेंद्र भी हैं नाराज
बांकीपुर में PK की जीत से क्या बिहार में बनेंगे नए सियासी समीकरण? देखें हल्ला बोल
बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आज जारी होंगे. (Photo- ITGD)
बांकीपुर में PK की प्रचंड जीत, बीजेपी को 19,324 वोटों से हराया

यह भी पढ़ें: एक साथ गायब हुईं 4 सहेलियां, स्कूल के पास बंद हुआ मोबाइल... पुलिस जांच में जुटी

पार्टी पटना, कोसी, दरभंगा और तिरहुत के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से दिलीप कुमार, नितेश कुमार, अनिल कुमार झा और रश्मि विनायक गौतम को मैदान में उतारेगी. पार्टी अधिकारियों ने कहा कि बाकी दो सीटों पर अभी विचार किया जा रहा है.

इस बीच, RJD प्रमुख लालू यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना संसद का पुराना भाषण शेयर करते हुए NDA सरकार पर निशाना साधा. उनका कहना था कि जितना पक्ष-विपक्ष में रहकर वे बिहार के लिए लड़े हैं, उतना आज तक कोई नहीं लड़ा.

Advertisement

उनका कहना था कि नदियों के रख रखाव को लेकर नेपाल सरकार से दो टूक बात होनी चाहिए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव और बाढ़ आने पर जो दो किलो मुफ्त अनाज की घोषणा होती है वह बंद होनी चाहिए और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकलना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    7 साल बाद शी जिनपिंग का भारत दौरा, क्या बनेगी बात? देखें दस्तक |
    बिहार MLC चुनाव के लिए RJD ने 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान |
    बाढ़ पीड़ित महिलाओं को पप्पू यादव ने दिए 500-500 रुपये... फिर गाड़ी से भी लुटाया पैसा |
    गर्दन का मांस गायब, जबड़ा उखाड़ ले गया खूंखार जानवर... हरदोई में चारपाई पर सो रही बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत |
    UP में ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है कांग्रेस? नेतृत्व बदलने पर मंथन |
    Bank Strike: 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी... नहीं मानी बात तो 28 सितंबर से फिर बंद होंगे बैंक |
    ब्रिक्स का मंच तैयार, कैसे कल दुनिया दिल्ली का पावर शो देखेगी? देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    भारत मंडपम में 45 मिनट तक पीएम मोदी-पुतिन में क्या बात हुई? देखें खबरदार |
    'बच्चों को पसंद नहीं आ रहा खाना', स्कूल हेडमास्टर की शिकायत पर भड़की महिला रसोइया, पति के साथ मिलकर पीटा |
    Film Wrap: आसमान में गूंजा फिल्म 'हनुमान अंश' का भजन, नीम करोली बाबा की भक्ति में रमीं अपर्णा यादव
    Advertisement