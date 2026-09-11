बिहार MLC चुनाव के लिए RJD ने 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान

RJD ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए छह उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने शुक्रवार को विधान परिषद की आठ सीटों में से छह के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. जिन पर इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं.

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आठ निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें शिक्षक और स्नातक श्रेणियों में चार-चार सीटें शामिल हैं उनके लिए चुनाव नवंबर के मध्य में सीटों के खाली होने से पहले होने की उम्मीद है.

पार्टी की बिहार इकाई द्वारा जारी सूची के अनुसार, संजीव कुमार सिंह को पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि प्रो. जयराम यादव सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे.

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पार्टी पटना, कोसी, दरभंगा और तिरहुत के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से दिलीप कुमार, नितेश कुमार, अनिल कुमार झा और रश्मि विनायक गौतम को मैदान में उतारेगी. पार्टी अधिकारियों ने कहा कि बाकी दो सीटों पर अभी विचार किया जा रहा है.

इस बीच, RJD प्रमुख लालू यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना संसद का पुराना भाषण शेयर करते हुए NDA सरकार पर निशाना साधा. उनका कहना था कि जितना पक्ष-विपक्ष में रहकर वे बिहार के लिए लड़े हैं, उतना आज तक कोई नहीं लड़ा.

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उनका कहना था कि नदियों के रख रखाव को लेकर नेपाल सरकार से दो टूक बात होनी चाहिए. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव और बाढ़ आने पर जो दो किलो मुफ्त अनाज की घोषणा होती है वह बंद होनी चाहिए और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकलना चाहिए.

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