कल आएगा बिहार का बजट... आज से सत्र का आगाज, 27 फरवरी तक चलेगी कार्यवाही

बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज (2 फरवरी) से शुरू हो रहा है. कल (3 फरवरी) को वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. ये सत्र 27 फरवरी तक चलेगा.

और पढ़ें

सत्र के पहले दिन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे.

राज्यपाल का अभिभाषण सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा. इसके बाद वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेंगे. दिवंगत सदस्यों के लिए शोक संवेदना के बाद, विधानसभा की कार्यवाही 3 फरवरी को सुबह 11 बजे तक स्थगित हो जाएगी.

1 फरवरी को पेश हुआ भारत का आम बजट

बता दें कि 1 फरवरी को भारत का आम बजट पेश किया गया. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया था. इसे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 'भविष्य का बजट' बताया.

यह भी पढ़ें: बिहार बजट पर RJD और BJP के बीच आरोप-प्रत्यारोप, तेजस्वी यादव ने लगाए आरोप

Advertisement

बिहार के डिप्टी सीएम ने बजट को सराहा

सम्राट चौधरी ने केंद्रीय बजट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, 'विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाता आम बजट! आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "विकसित भारत" के संकल्प को साकार करने की दिशा में पेश किया गया केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण सम्मानित नेतागण, पार्टी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ताओं के साथ सुना.'

डिप्टी सीएम का कहना था, 'ये बजट आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और उनकी क्षमताओं का विकास कर विकसित भारत की मजबूत बुनियाद डालेगा.'

---- समाप्त ----