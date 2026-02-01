scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 1 February 2026 (करियर राशिफल): मेष राशि में करियर-व्यापार में लाभ के योग, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 1 February 2026 (करियर राशिफल): मेष राशि वालों के वाणिज्यिक मामलों में सुधार आएगा. कामकाज में निरंतरता रखेंगे और करियर-व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं धीरे-धीरे गति पकड़ेंगी.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष राशि

कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत बनी रहेगी. वाणिज्यिक मामलों में सुधार आएगा. कामकाज में निरंतरता रखेंगे और करियर-व्यापार में लाभ के योग बनेंगे. व्यवस्था और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. योजनाएं धीरे-धीरे गति पकड़ेंगी.

वृष राशि

सम्बंधित ख़बरें

Masik Rashifal February 2026
कुंभ राशि वालों को धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा फरवरी
Shukra Rahu 2026
राहु-शुक्र की युति! 2 मार्च तक इन 3 राशियों पर मंडराएगा आफत
weekly rashifal
फरवरी में लक्ष्मी नारायण राजयोग, कुंभ सहित इन 4 राशियों के लिए लकी पहला सप्ताह
वृश्चिक राशि वालों को शुभ सूचना मिल सकती है, जानें क्या कहती है आपकी राशि
कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, जानें अन्य राशियों का हाल

आज संवाद आपकी ताकत बनेगा. प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाएंगे. सहयोग और सद्भाव बढ़ेगा. कार्य विस्तार के प्रयास सफल रहेंगे. सामाजिक सक्रियता बनी रहेगी. व्यापार में उत्साह रहेगा और यात्रा के अवसर बन सकते हैं.

मिथुन राशि

पैतृक और परंपरागत कार्यों में प्रगति होगी. व्यापार पर फोकस बढ़ेगा. करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा. परिस्थितियों पर नियंत्रण मजबूत रहेगा. कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

कर्क राशि

विविध जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. सक्रियता से कार्यक्षेत्र में पहचान बनेगी. योजनाओं को गति मिलेगी. कारोबारी गतिविधियों में सफलता के योग हैं. दीर्घकालिक योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा.

Advertisement

सिंह राशि

आर्थिक प्रयास सामान्य बने रहेंगे. लेनदेन में सावधानी जरूरी है. प्रतिस्पर्धा पर ज्यादा जोर न दें. करियर स्थिर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. उद्योग और व्यवसाय से जुड़े मामलों में ध्यान दें.

कन्या राशि

करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. पेशेवर प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाएंगे. व्यवस्था मजबूत होगी. उद्योग और व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव सामने आ सकते हैं. कार्यस्थल पर अधिक सक्रिय रहना लाभ देगा.

तुला राशि

कार्य और व्यापार की स्थिति अनुकूल रहेगी. प्रबंधन से जुड़े मामलों में तेजी आएगी. अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी. सकारात्मक माहौल उत्साहित रखेगा.

वृश्चिक राशि

कार्य व्यापार में तेजी बनी रहेगी. अनुशासन और नियमों का पालन करेंगे. प्रबंधन पर भरोसा बढ़ेगा. कार्यदक्षता में सुधार होगा. सहयोग से इच्छित परिणाम मिल सकते हैं.

धनु राशि

पेशेवर मामलों में जोखिम लेने से बचें. स्थिति थोड़ी मिश्रित रह सकती है. व्यापार में सजगता जरूरी है. बातचीत में जल्दबाजी न करें. सीख और सलाह के आधार पर काम करना फायदेमंद रहेगा.

मकर राशि

व्यवस्था और अनुशासन पर जोर बना रहेगा. कार्यक्षमता बढ़ेगी. करियर और व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूल स्थिति रहेगी. सभी को साथ लेकर चलने से लाभ होगा.

कुंभ राशि

कार्य और व्यापार में संतुलन बनाए रखें. तार्किक सोच से फैसले लेंगे. करियर से जुड़े मामलों में बढ़त बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. स्मार्ट वर्किंग से सफलता मिलेगी, जिद से बचें.

Advertisement

मीन राशि

करियर में प्रभावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी. कार्य-व्यापार में सफलता के योग हैं. इच्छित सूचनाएं मिल सकती हैं. तेजी से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में बनेंगे और रचनात्मकता बनी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement