Delhi Weather Live: हरियाणा में हुई बारिश... दिल्ली-NCR में भी जारी है अलर्ट, जानें मौसम का हाल

1 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना जताई गई है. आज दिल्ली-NCR में भी बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 1 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किमी प्रति घंटे तक) के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक (3.1°C से 5.0°C) रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-3.1°C से -5.0°C नीचे) रहने की संभावना है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...