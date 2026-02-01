scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Delhi Weather Live: हरियाणा में हुई बारिश... दिल्ली-NCR में भी जारी है अलर्ट, जानें मौसम का हाल

aajtak.in | नई दिल्ली | 01 फरवरी 2026, 11:25 AM IST

Weather News Live Updates: हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है.

Delhi NCR Weather Live Delhi NCR Weather Live

1 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना जताई गई है. आज दिल्ली-NCR में भी बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 1 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किमी प्रति घंटे तक) के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक (3.1°C से 5.0°C) रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-3.1°C से -5.0°C नीचे) रहने की संभावना है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

11:09 AM (29 मिनट पहले)

Weather Alert: 1 से 3 फरवरी तक बारिश

Posted by :- Aman

एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से 1 से 3 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

 

10:58 AM (39 मिनट पहले)

Dense Fog: अयोध्या में छाया घना कोहरा

Posted by :- Aman

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घने कोहरे का असर दिखाई दिया है.

 

10:54 AM (44 मिनट पहले)

IMD Alert: मौसम विभाग का येलो अलर्ट

Posted by :- Aman

दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

 

10:42 AM (56 मिनट पहले)

Haryana Weather: हरियाणा में बारिश

Posted by :- Aman

हरियाणा के करनाल शहर के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है.

 

Advertisement
Advertisement