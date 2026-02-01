Delhi Weather Live: हरियाणा में हुई बारिश... दिल्ली-NCR में भी जारी है अलर्ट, जानें मौसम का हाल

1 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना जताई गई है. आज दिल्ली-NCR में भी बारिश हो सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 1 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किमी प्रति घंटे तक) के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक (3.1°C से 5.0°C) रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-3.1°C से -5.0°C नीचे) रहने की संभावना है.
एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से 1 से 3 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में घने कोहरे का असर दिखाई दिया है.
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
हरियाणा के करनाल शहर के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है.