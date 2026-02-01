scorecardresearch
 
Arthik Rashifal 1 फ़रवरी 2026: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 1 February 2026 (आर्थिक राशिफल): कुंभ राशि वालों के कार्य और व्यापार पूर्ववत चलेंगे. लेनदेन में सक्रियता रहेगी. जिम्मेदार लोगों की बातों को गंभीरता से लें. नियम और अनुशासन अपनाएं. लोभ-प्रलोभन से दूरी रखें. वार्ताएं सफल होंगी.

मेष राशि

आवश्यक वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. धन-धान्य पर फोकस बना रहेगा. वित्तीय लाभ की संभावना रहेगी. पेशेवरों से तालमेल बेहतर रहेगा. नीति-नियमों का पालन करेंगे. भवन और वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति के योग बनेंगे.

वृषभ राशि

आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वित्तीय गतिविधियों में सहजता बनी रहेगी. पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक विषयों पर चर्चा और संवाद बढ़ेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति हो सकती है.

मिथुन राशि

आर्थिक परिणाम उम्मीद से अच्छे रहेंगे. लक्ष्य प्राप्ति में अपनों का सहयोग मिलेगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. श्रेष्ठ व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे. संपत्ति से जुड़े मामलों में पक्ष मजबूत रहेगा. धन-धान्य में बढ़ोतरी के संकेत हैं.

कर्क राशि

आर्थिक लाभ पर जोर बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक पक्ष मजबूत होगा. धन-धान्य में वृद्धि होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. परंपरागत मामलों में गति आएगी. वरिष्ठों से भेंट संभव है. सहयोग और सहकार के योग बनेंगे.

सिंह राशि

न्यायिक कार्यों में उमंग और उत्साह दिखाएंगे. विनय और विवेक बनाए रखना जरूरी रहेगा. बजट के अनुसार चलेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. संपर्क और संवाद में सहज रहेंगे.

कन्या राशि

आर्थिक लेनदेन में रुचि बढ़ेगी. भेंट या उपहार मिल सकता है. वित्तीय मामले पक्ष में रहेंगे. लाभकारी अवसरों में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में तेजी आएगी. प्रबंधन सहयोगी रहेगा और सक्रियता बढ़ेगी.

तुला राशि

वित्तीय मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. आर्थिक लाभ बढ़ेगा. पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखने में सफल रहेंगे.

वृश्चिक राशि

लाभ में निरंतर वृद्धि बनी रहेगी. वित्तीय मामलों में प्रभाव दिखेगा. पद-प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. कारोबारी अवरोध दूर होंगे. लाभ की अच्छी संभावनाएं बनेंगी. विरोधी शांत रहेंगे और स्मार्ट वर्किंग बढ़ेगी.

धनु राशि

वाणिज्यिक दबाव महसूस कर सकते हैं. वित्तीय पक्ष पर फोकस बनाए रखें. प्रबंधन की नीतियों का पालन जरूरी होगा. कुछ मामले लंबित रह सकते हैं. लक्ष्य पर ध्यान रखें और बजट के भीतर ही निर्णय लें.

मकर राशि

हित-लाभ और संवार बना रहेगा. महत्वपूर्ण लेनदेन को आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में गति आएगी. करियर और कारोबार बेहतर स्थिति में रहेगा. दीर्घकालिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. उद्योग कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी.

कुंभ राशि

आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. कार्य और व्यापार पूर्ववत् चलेंगे. लेनदेन में सक्रियता रहेगी. जिम्मेदार लोगों की बातों को गंभीरता से लें. नियम और अनुशासन अपनाएं. लोभ-प्रलोभन से दूरी रखें. वार्ताएं सफल होंगी.

मीन राशि

वित्तीय प्रयास बेहतर बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा. व्यवस्था में सुधार लाएंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. करीबी सहयोगियों का साथ मिलेगा. स्मार्ट तरीकों से काम करेंगे और तार्किक जोखिम लेंगे.

