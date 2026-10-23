scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार के बेतिया में भीषण सड़क हादसा... पुलिस वाहन से टकराई कार, होमगार्ड जवान की मौत

बिहार के बेतिया में बेतिया-चनपटिया मुख्य मार्ग पर पुलिस वाहन और टाटा गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई. हादसे में सहोदरा थाना के एक होमगार्ड जवान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि तीन पुलिसकर्मी घायल हैं. डीआईजी हर किशोर राय और एसएसपी कुमार गौतम ने जीएमसीएच पहुंचकर घायलों के इलाज की जानकारी ली.

Advertisement
X
डीआईजी और एसएसपी पहुंचे अस्पताल.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
डीआईजी और एसएसपी पहुंचे अस्पताल.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

बिहार के बेतिया में पुलिस वाहन और कार के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. बेतिया-चनपटिया मुख्य मार्ग पर हुए इस भीषण हादसे में सहोदरा थाना के एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

सभी घायलों को इलाज के लिए बेतिया स्थित जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: बेतिया में खेलते-खेलते गायब हुई 2 साल की बच्ची, CCTV में महिला के साथ जाती दिखी... 3 लोग हिरासत में

सम्बंधित ख़बरें

बिहार में जंगल सफारी शुरू. (Photo: ITG)
फिर खुले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के दरवाजे, जंगल सफारी के लिए उमड़े पर्यटक
कलश यात्रा में झंडा बना हादसे की वजह!(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
नवरात्रि की कलश यात्रा में मातम... करंट लगने पर 2 बच्चों की मौत
पति समेत अन्य आरोपित फरार.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
सोने की चेन के लिए विवाहिता की हत्या, सास-ससुर को 7-7 साल की जेल
सीसीटीवी में कैद हुई घटना. (Photo: Screengrab)
खेलते-खेलते गायब हुई 2 साल की बच्ची, CCTV में महिला के साथ दिखी
जमीन में बने गुप्त तहखाने से 151 पीस शराब बरामद(screengrab:itg)
घास काटने वाली मशीन के नीचे मिला तहखाना, अफसर भी रह गए हैरान

मुसहरी गांव के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना बुधवार शाम बेतिया-चनपटिया मुख्य मार्ग पर कैथवलिया के समीप मुसहरी गांव के पास हुई. यहां सहोदरा थाना के पुलिस वाहन और एक टाटा गाड़ी के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. भिड़ंत इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन पर सवार जवान घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे के बाद घायलों को तत्काल बेतिया के जीएमसीएच में पहुंचाया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई. वहीं, दुर्घटना में घायल तीन अन्य पुलिसकर्मियों का उपचार जारी है. जवान की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में शोक का माहौल है.

Advertisement

डीआईजी और एसएसपी पहुंचे अस्पताल

चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय ने हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी हर किशोर राय और बेतिया एसएसपी कुमार गौतम जीएमसीएच पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घायल पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य और उनके इलाज की जानकारी ली.

हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल, पुलिस वाहन और टाटा गाड़ी के बीच टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. दुर्घटना कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण रहे, इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Best Destinations: नेशनल ज्योग्राफिक की बेस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के एक शहर का नाम, आप भी घूम आइए |
    अखिलेश-आजम मुलाकात पर ओपी राजभर का तंज, बोले- बात नहीं बनी |
    धरती के नीचे 200 साल से जमा है ऊर्जा, तिब्बत के भूकंप के बाद हिमालय पर कितना बड़ा खतरा? |
    यूपी विधान परिषद की 11 सीटों पर आज मतदान, BJP-सपा में कड़ी टक्कर |
    2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का होगा भारत का रियल एस्टेट बाजार, जानें कहां मिलेंगे निवेश के मौके |
    फर्श की टाइल्स से आ रही है ठक-ठक की आवाज? हो सकती है बड़ी गड़बड़, ऐसे करें ठीक |
    बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों पर वोटिंग जारी, त्रिकोणीय मुकाबले में बढ़ी हलचल |
    Diljit Dosanjh का दिल्ली कॉन्सर्ट रद्द! पुलिस ने नहीं दी शो की अनुमति |
    'फिल्म देखी नहीं, टाइटल से नाराज थे', घूसखोर पंडत विवाद पर बोले मनोज बाजपेयी |
    'आंदोलन दबाने 500 करोड़...', मनोज जरांगे के वायरल ऑडियो से महाराष्ट्र में हड़कंप
    Advertisement