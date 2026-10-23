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Kendra Drishti Yog 2026: करवा चौथ के बाद बुध-मंगल का खास योग, 4 राशियों को होगा धन लाभ!

Budh Mangal Kendra Drishti Yog: करवा चौथ के बाद 30 अक्टूबर 2026 को बुध-मंगल का केंद्र दृष्टि योग बनेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, 4 राशियों को धन लाभ, नौकरी में प्रमोशन और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. जानें किन राशियों को होगा.

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करवा चौथ के बाद 30 अक्टूबर 2026 को बुध-मंगल का केंद्र दृष्टि योग बनेगा. (Photo: Pixabay)
करवा चौथ के बाद 30 अक्टूबर 2026 को बुध-मंगल का केंद्र दृष्टि योग बनेगा. (Photo: Pixabay)

ग्रहों की चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकता है. अक्टूबर के आखिरी दिनों में बुध और मंगल की विशेष स्थिति से केंद्र दृष्टि योग बनने जा रहा है. इस योग को कुछ राशियों के लिए तरक्की और नए अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है.  खास बात यह है कि इसका प्रभाव नौकरी में बदलाव की तलाश कर रहे लोगों, प्रमोशन की उम्मीद रखने वालों और कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे जातकों के लिए अनुकूल माना जा रहा है. 

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, बुध 24 अक्टूबर 2026 को मार्गी होकर 30 अक्टूबर को बुध-मंगल के बीच केंद्र दृष्टि योग बनेगा.  इस दौरान चार राशियों के जातकों को करियर में आगे बढ़ने, आर्थिक लाभ पाने और अपनी योजनाओं को गति देने के अवसर मिल सकते हैं.  हालांकि, किसी भी योग का फल कुंडली में ग्रहों की स्थिति और अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग माना जाता है.  

क्या होता है बुध-मंगल केंद्र दृष्टि योग?
वैदिक ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से लगभग 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तो इसे केंद्र दृष्टि कहा जाता है. बुध को बुद्धि, वाणी, संवाद, गणना और व्यापार का कारक माना जाता है.  वहीं मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम और जमीन-जायदाद से जुड़ा ग्रह माना जाता है. 

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इन दोनों ग्रहों की केंद्र दृष्टि को ज्योतिष में बुद्धि और साहस के मेल के रूप में देखा जाता है.  मान्यता है कि इस दौरान सही रणनीति, स्पष्ट संवाद और मेहनत के जरिए आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.  हालांकि, जल्दबाजी में फैसले लेना या जोखिम का आकलन किए बिना निवेश करना नुकसानदेह हो सकता है.

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मेष राशि: नौकरी और पैतृक संपत्ति से जुड़ी उम्मीदें
मेष राशि वालों के लिए यह योग करियर के लिहाज से सकारात्मक माना जा रहा है.  नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं.  लंबे समय से रुका हुआ वेतन या बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद भी बन सकती है.  पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. 

मिथुन राशि: मेहनत का मिल सकता है फल
मिथुन राशि वालों के लिए बुध-मंगल की केंद्र दृष्टि करियर में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकती है.  नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है.  जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिलने की उम्मीद है. 

कन्या राशि: प्रमोशन और आर्थिक लाभ के संकेत
कन्या राशि वालों के लिए यह योग नौकरी और कारोबार में प्रगति की संभावनाएं बढ़ाने वाला माना जा रहा है.  कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है.  प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी अहम प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. 

वृश्चिक राशि: सफलता पाने के बन सकते हैं मौके
वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध-मंगल का यह योग आगे बढ़ने की नई संभावनाएं लेकर आ सकता है. नौकरी और कारोबार में पहले से अटके काम गति पकड़ सकते हैं.  अपनी योग्यता और अनुभव के दम पर आप किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता हासिल कर सकते हैं. 

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इन बातों का भी रखें ध्यान
बुध-मंगल केंद्र दृष्टि योग को ज्योतिषीय मान्यताओं में अनुकूल अवसरों से जोड़ा जाता है, लेकिन केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती.  करियर में तरक्की के लिए मेहनत, सही योजना और कौशल जरूरी हैं.  इसी तरह आर्थिक फैसले अपनी आय, जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर ही लेने चाहिए. 

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