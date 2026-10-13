तीन महीने पीछा, चोरी-छिपे तस्वीरें और फिर एसिड अटैक, बेगूसराय की महिला डॉक्टर के साथ बहुत कुछ हुआ

बिहार के बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. नगर थाना क्षेत्र के हर्रख मोहल्ले में हुई इस घटना में लक्ष्य हॉस्पिटल की संचालिका डॉ. सुनीति कुमारी घायल हो गईं. पुलिस ने मामले में समस्तीपुर जिले के गौतम झा को गिरफ्तार किया है. आरोपी डॉक्टर के अस्पताल के बगल में दुकान चलाता है. पुलिस अब इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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जानकारी के मुताबिक, 12 अक्टूबर की रात डॉ. सुनीति कुमारी अपने अस्पताल से घर लौट रही थीं. उनका अस्पताल नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले में है, जबकि उनका आवास हर्रख मोहल्ले में है. बताया गया है कि मोहल्ले में प्रवेश करने के दौरान पीछे से एसिड की बोतल फेंकी गई. बोतल जमीन पर गिरी और उसके बाद एसिड डॉक्टर के शरीर पर लग गया. इस हमले में डॉक्टर को मामूली चोट आई. उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

घटना की सूचना मिलने पर एसपी मनीष सदर, डीएसपी प्रशांत कुमार और नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और डॉक्टर के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की. सदर डीएसपी वन प्रशांत कुमार के मुताबिक, इस मामले में नामजद आरोपी गौतम झा को गिरफ्तार किया गया है. वह समस्तीपुर जिले का रहने वाला है और महिला डॉक्टर के अस्पताल के बगल में दुकान चलाता है. पुलिस आरोपी से जुड़े तथ्यों और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

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तीन महीने से पीछा किए जाने की बात

पुलिस के अनुसार, महिला डॉक्टर ने अपने बयान में बताया कि पिछले करीब तीन महीने से उनका पीछा किया जा रहा था. मामले में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी युवक मोबाइल से डॉक्टर की चोरी-छिपे तस्वीरें खींचता था. पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला किन परिस्थितियों में किया गया. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले में महिला डॉक्टर के पति के साथ करीब आठ साल से विवाद चलने की बात भी सामने आई है. पुलिस इस पहलू को भी जांच के दायरे में रखकर आगे बढ़ रही है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस विवाद का एसिड हमले से कोई संबंध है या नहीं. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. घटना के बाद महिला डॉक्टर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उन्हें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया है. डॉक्टर फिलहाल अपने अस्पताल में हैं और वहां सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

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डॉक्टर ने मीडिया से नहीं की बात

घटना के बाद डॉ. सुनीति कुमारी ने मीडिया से बात नहीं की. वह पत्रकारों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुईं. पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद घटना से जुड़ी परिस्थितियों को स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है. बेगूसराय में हुई इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. महिला डॉक्टर पर एसिड से हमला किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमले के पीछे की वजह और उससे जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.

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