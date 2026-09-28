फैक्ट्री में चोरी करने घुसे थे चोर, खिड़की में फंसे तो लगाने लगे 'बचाओ-बचाओ' की गुहार- VIDEO

सूरत में चोरी करने पहुंचे दो युवकों के साथ ऐसा वाकया हुआ कि उनकी पूरी योजना ही उलटी पड़ गई. दोनों युवक चोरी के इरादे से कारखाने में दाखिल तो हो गए, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला. कई घंटे तक अंदर फंसे रहने के बाद दोनों ने खिड़की से 'बचाओ-बचाओ' की आवाज लगानी शुरू कर दी. आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और खिड़की की जाली काटकर दोनों को बाहर निकाला.

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दोनों चोरों को खिड़की काटकर निकाला गया बाहर

मामला सूरत के खटोदरा थाना क्षेत्र के खटोदरा GIDC इलाके का है. पुलिस के मुताबिक, पांडेसरा के आशापुरी इलाके में रहने वाला 18 वर्षीय रोशन बिनखादर सहानी अपने एक नाबालिग साथी के साथ रविवार शाम बमरोली रोड स्थित एक लूम्स कारखाने में घुसा था. दोनों ने कारखाने में काम बंद होने का फायदा उठाया और चोरी के इरादे से अंदर दाखिल हुए.

कारखाने के अंदर पहुंचने के बाद दोनों ने सामान चोरी करने की कोशिश की. लेकिन इसके बाद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला. दोनों ने काफी देर तक अंधेरे में बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला. कई घंटे बीतने के बाद जब उन्हें समझ नहीं आया कि बाहर कैसे निकला जाए तो दोनों ने खिड़की से आसपास के लोगों को आवाज लगानी शुरू कर दी.

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रात में कारखाने के अंदर से 'बचाओ-बचाओ' की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. जानकारी मिलते ही खटोदरा पुलिस की PCR वैन मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को देखते हुए फायर ब्रिगेड को भी बुलाया.

इसके बाद मजूरा फायर स्टेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंची. दोनों युवक तीन मंजिला इमारत की बाहरी तरफ खिड़की के पास फंसे हुए थे. फायरकर्मियों ने खिड़की की लोहे की जाली और सरियों को काटकर रास्ता बनाया. इसके बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरे रेस्क्यू का वीडियो भी बनाया है. वीडियो में फायरकर्मी खिड़की की जाली काटकर दोनों युवकों को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं.

बाहर निकलते ही दोनों ने ली राहत की सांस

बाहर निकलते ही दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन वहां पुलिस भी मौजूद थी. PCR पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर खटोदरा थाने पहुंचाया. पुलिस इंस्पेक्टर नितिन भरवाड़ ने बताया कि दोनों युवक चोरी करने के इरादे से कारखाने में घुसे थे. इनमें एक नाबालिग है. पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

इस घटना में दोनों युवकों की चोरी की योजना तो नाकाम हुई ही, उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद भी लेनी पड़ी. जिस कारखाने में वे चोरी करने पहुंचे थे, उसी की खिड़की से उन्हें मदद के लिए पुकारना पड़ा.

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