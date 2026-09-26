Rajasthani Besan Ghasela Recipe: लहसुन-हींग के तड़के से बनाएं राजस्थानी बेसन घसेला, रोटी-पराठे संग लगेगा टेस्टी, 10 मिनट में हो जाएगा तैयार

Rajasthani Besan Ghasela Recipe: हरी सब्जियों से लेकर आलू और पनीर बार-बार खाकर मन भर जाता है और कई बार घर में कोई सब्जी भी नहीं होती है. ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर खाने में क्या बनाया जाए, आज हम आपको एक ऐसी सिंपल और नाश्ते के लिए परफेक्ट सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बनाने में भी समय नहीं लगता है और इसके लिए आपको बाजर से कुछ खरीदकर लाने की भी जरूरत नहीं है. राजस्थानी गट्टे की सब्जी को आपने खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी राजस्थान में बनने वाली बेसन घोसेला खाया है.

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बेसन घसेला को बनाने में महज 10 मिनट लगता है, अगर आपको भी नाश्ते में झटपट बनने वाली सब्जी की तलाश है तो यह आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है. पहले के जमाने में जब सब्जियां खरीदने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना होता था, तब बेसन घसेला बना लिया करते थे. आइए आपको राजस्थान की मशहूर बेसन घसेला बनाने का तरीका बताते हैं.

बेसन घसेला बनाने के लिए सामग्री

1 कप बेसन

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

4-5 लहसुन की कलियां

1-2 हरी मिर्च

1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 चम्मच हल्दी

1/2 चम्मच जीरा

1/2 चम्मच राई

1 चुटकी हींग

स्वादानुसार नमक

1-2 चम्मच तेल

जरूरत के अनुसार पानी

बारीक कटा हरा धनिया

बेसन घसेला बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले एक कटोरे में एक कप बेसन लें. इसमें स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी डालें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर बेसन का पतला और चिकना घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल में गांठें न रहें.

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अब कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें राई, जीरा और एक चुटकी हींग डालकर तड़का लगाएं. इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें. लहसुन और हरी मिर्च को कूटकर इसमें मिला दें. प्याज के हल्का सुनहरा होने तक सभी चीजों को अच्छी तरह भून लें.

अब तैयार किया हुआ बेसन का घोल कड़ाही में डालें. घोल डालते ही इसे लगातार चलाते रहें, ताकि बेसन में गांठें न पड़ें. इसे कुछ देर तक लगातार चलाते हुए पकाएं. जब बेसन अच्छी तरह पक जाए और सब्जी गाढ़ी होने लगे, तो कड़ाही को कुछ देर के लिए ढककर पकाएं.

आखिर में ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और गैस बंद कर दें. तैयार है झटपट बनने वाली राजस्थानी बेसन घसेला की सब्जी. इसे आप गरमा-गरम रोटी, पराठे या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं.

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