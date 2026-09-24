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'286 दिन समुद्र में... 8 नौसैनिकों ने की खुदकुशी की कोशिश!', USS अब्राहम लिंकन पोत पर बिगड़े हालात, अमेरिकी नेवी का बड़ा खुलासा

अमेरिकी नेवी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर तैनात आठ सैनिकों ने ईरान युद्ध के दौरान लंबी तैनाती के बीच आत्महत्या की कोशिश की. नेवी सेक्रेटरी हंग काओ ने सीनेटर गिलीब्रांड को भेजे पत्र में यह जानकारी दी. जहाज 286 दिन समुद्र में रहा और तय समय से ज्यादा देर तक तैनात रखा गया.

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यूएस नेवी जहाज पर आठ सैनिकों ने की आत्महत्या की कोशिश (Photo: AP)
यूएस नेवी जहाज पर आठ सैनिकों ने की आत्महत्या की कोशिश (Photo: AP)

अमेरिकी नेवी के जहाज USS अब्राहम लिंकन पर तैनात आठ नौसैनिकों ने आत्महत्या की कोशिश की है. यह जानकारी अमेरिका के कार्यवाहक नेवी सेक्रेटरी हंग काओ ने अमेरिकी न्यूज नेटवर्क सीएनन को सीनेटर किर्स्टन गिलीब्रांड को लिखे एक पत्र में दी है. यह जहाज ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध अभियान के तहत लंबे समय से समुद्र में तैनात था. इस पूरे मामले ने सैनिकों की मानसिक हालत और जहाज पर सुविधाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

हंग काओ ने अपने पत्र में लिखा कि लिंकन की तैनाती शुरू होने के बाद से पूरे स्ट्राइक ग्रुप में कुल आठ आत्महत्या के प्रयास हुए हैं. इसमें लिंकन के क्रू के अलावा एयरविंग, डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन और साथ चल रहे अन्य जहाजों के सैनिक भी शामिल हैं. यह पत्र उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से गिलीब्रांड के सवालों के जवाब में लिखा था.

लिंकन जहाज करीब 286 दिन समुद्र में रहने के बाद एक सितंबर को थाईलैंड के एक पर्यटन शहर में लौटा. पहले इस तैनाती को मई में खत्म होना था, लेकिन ईरान के साथ तनाव खत्म न होने के कारण इसे बढ़ा दिया गया था.

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यह भी पढ़ें: 5000 सैनिक हो गए रिचार्ज! पटाया में रेस्ट-रिलेक्स के बाद फिर मिशन मोड में अब्राहम लिंकन

अगस्त में दो सैन्य अखबारों ने सैनिकों की बिगड़ती मानसिक हालत पर रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कुछ सैनिकों के समुद्र में कूदने की कोशिश की बात भी शामिल थी. इसके बाद डेमोक्रेटिक नेताओं ने जांच की मांग की थी. काओ के मुताबिक मार्च में एक सैनिक को साथी सैनिकों ने समुद्र में कूदने से रोका था, जबकि अगस्त में एक सैनिक वाकई समुद्र में कूद गया था, जिसे बचाकर इलाज के लिए जहाज से बाहर भेजा गया.

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इसके अलावा जहाज में फफूंद, खाने और साबुन जैसी जरूरी चीजों की कमी की खबरें भी सामने आई थीं. काओ ने माना कि खाने के विकल्प अस्थायी रूप से घटाए गए थे, हालांकि रोज चार बार संतुलित भोजन दिया जाता रहा. हेगसेथ ने पहले इन खबरों को गलत बताया था, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद गिलीब्रांड ने सरकार पर सैनिकों की अनदेखी का आरोप लगाया है.

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