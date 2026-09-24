Wood Furniture Polishing Tips: फीका पड़ गया लकड़ी का फर्नीचर? चायपत्ती के पानी में मिलाएं ये 2 चीजें, लौट आएगी शोरूम जैसी चमक

Wood Furniture Polishing Tips: घर में रखा लकड़ी का फर्नीचर घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है. बेड हो, सोफा, टेबल या अलमारी, लकड़ी का फर्नीचर घर को एक क्लासी और प्रीमियम लुक देता है. लेकिन वक्त के साथ यही फर्नीचर धूल-मिट्टी, नमी और रोजाना के इस्तेमाल की वजह से फीका पड़ने लगता है. धीरे-धीरे इसकी नेचुरल चमक गायब हो जाती है और सतह पर दाग-धब्बे भी नजर आने लगते हैं.

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ऐसे में कई लोगों को लगता है कि फर्नीचर अब पुराना हो गया है और इसे बदलने का समय आ गया है. वहीं कुछ लोग महंगी वुडन पॉलिश या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते हैं. लेकिन सिर्फ चमक फीकी पड़ जाने की वजह से नया फर्नीचर खरीदना जरूरी नहीं है. घर में रखी कुछ मामूली चीजों की मदद से आप पुराने लकड़ी के फर्नीचर की चमक फिर से वापस ला सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं वो आसान तरीके, जिनसे आपका पुराना फर्नीचर फिर से चमकदार नजर आ सकता है.

ऑलिव ऑयल और सफेद सिरके से बनाएं आसान होममेड पॉलिश

अगर लकड़ी के फर्नीचर की चमक खो गई है, तो ऑलिव ऑयल और सफेद सिरके का ये आसान तरीका आजमा सकते हैं. इसकी मदद से फर्नीचर चमकाने के लिए एक छोटी कटोरी में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच सफेद सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब एक साफ और मुलायम सूती कपड़ा लें और उसे इस मिश्रण में हल्का सा डुबोएं. कपड़े की मदद से इसे फर्नीचर के सरफेस पर हल्के हाथों से लगाएं. इसके बाद एक दूसरे सूखे कपड़े से फर्नीचर को अच्छी तरह पोंछ दें.

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इस मिश्रण से लकड़ी का फर्नीचर फिर से साफ और चमकदार नजर आ सकता है. ऑलिव ऑयल लकड़ी की सतह को कंडीशन करने में मदद करता है, जबकि सफेद सिरका सफाई में काम आ सकता है. हालांकि इसे पूरे फर्नीचर पर लगाने से पहले किसी छिपे हुए छोटे हिस्से पर जरूर टेस्ट कर लें, क्योंकि हर लकड़ी की फिनिश अलग हो सकती है.

चायपत्ती के पानी में मिलाएं ये 2 चीजें, बन जाएगी होममेड पॉलिश

घर में रोज बनने वाली चाय की चायपत्ती भी आपके फीके पड़े लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने के काम आ सकती है. इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी लें और उसमें 2-3 चम्मच चायपत्ती डालकर अच्छी तरह उबालें.

जब चायपत्ती का रंग पानी में अच्छा रंग आ जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें. अब इस ठंडे चायपत्ती वाले पानी में 2 चम्मच नारियल तेल और 2 चम्मच सफेद सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें. बस, आपकी होममेड वुड पॉलिश तैयार है.



ऐसे लगाएं फर्नीचर पर चायपत्ती वाली पॉलिश

1. पॉलिश लगाने से पहले फर्नीचर की सतह को सूखे और साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. इससे उस पर जमी धूल-मिट्टी निकल जाएगी.

2. अब एक साफ कपड़े की मदद से तैयार मिश्रण को फर्नीचर पर हल्के हाथों से बराबर तरीके से लगाएं. इसे करीब 10 मिनट तक सूखने दें. इसके बाद एक सूखे कपड़े से फर्नीचर को अच्छी तरह पोंछें. इससे लकड़ी की सतह साफ और चमकदार नजर आ सकती है.

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नोट: ध्यान रखें कि किसी भी घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले फर्नीचर के किसी छोटे और छिपे हुए हिस्से पर पैच टेस्ट कर लें, खासकर अगर लकड़ी पर खास तरह की पॉलिश या फिनिश लगी हो.

फर्नीचर को लंबे समय तक चमकदार रखने के लिए करें ये काम

अगर आप फर्नीचर को लंबे समय तक चमकदार रखना चाहते हैं, तो सिर्फ पॉलिश से काम नहीं चलेगा. फर्नीचर की रोजाना देखभाल भी जरूरी है. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर इसकी चमक लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं.

रोज करें डस्टिंग: फर्नीचर पर धूल जमा न होने दें. रोज मुलायम और सूखे कपड़े से इसकी सफाई करें.

फर्नीचर पर धूल जमा न होने दें. रोज मुलायम और सूखे कपड़े से इसकी सफाई करें. पानी और नमी से बचाएं: ज्यादा पानी और नमी से लकड़ी फूल सकती है और फंगस भी लग सकती है. इसलिए गीला कपड़ा इस्तेमाल करने से बचें और पानी गिरने पर तुरंत पोंछ दें.

ज्यादा पानी और नमी से लकड़ी फूल सकती है और फंगस भी लग सकती है. इसलिए गीला कपड़ा इस्तेमाल करने से बचें और पानी गिरने पर तुरंत पोंछ दें. तेज धूप से रखें दूर: सीधी और तेज धूप से लकड़ी की फिनिश और रंग फीका पड़ सकता है. कोशिश करें कि फर्नीचर पर लगातार सीधी धूप न पड़े.

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