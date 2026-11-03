अंतरिक्ष से भी डाल सकते हैं वोट! NASA के अनिल मेनन समेत 3 एस्ट्रोनॉट्स ने मिड टर्म इलेक्शन में स्पेस से डाला वोट

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. NASA के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनके दो साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) से अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में वोट डाला. ये तीनों पृथ्वी से 400 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद हैं. इसके बावजूद उन्होंने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान किया और अपना वोट सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर चुनाव अधिकारियों तक पहुंचाया.

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अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने X पर पोस्ट करते हुए अंतरिक्ष से वोट डालने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'हां आप अंतरिक्ष से भी वोट डाल सकते हैं.' उन्होंने बताया कि स्पेस स्टेशन पर मौजूद तीनों क्रू सदस्यों को मतदान का मौका मिला. तीनों ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेट भरा और उसे चुनाव अधिकारियों के पास भेजा.

Yes, you can even vote from space! All three US crew members had the privilege of voting from space station. We filled out an electronic ballot and sent it securely to the election officials. https://t.co/hJCExQ2nKr — Anil Menon (@astro_anil) November 3, 2026

अंतरिक्ष स्टेशन और मिशन कंट्रोल के बीच भेजे जाने वाले दूसरे डेटा की तरह ही इन मतपत्रों को भी नासा के 'नियर स्पेस नेटवर्क' के जरिए भेजा जाता है. इस नेटवर्क का संचालन मैरीलैंड के ग्रीनबेल्ट स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर करता है. मतपत्र को खास कोड में बदलकर सुरक्षित किया गया था, ताकि वोट की गोपनीयता बनी रहे. इसे सिर्फ संबंधित अंतरिक्ष यात्री और चुनाव अधिकारी ही देख सकते हैं.

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मेनन ने ISS पर किया वोट

अनिल मेनन ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि उन्होंने उन्होंने ISS पर अपने कमरे से ही वोट डाला. उस समय उनका कमरा पोलिंग बूथ की तरह काम कर रहा था. मेनन ने बताया कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरा और उसे टेक्सास की हैरिस काउंटी के चुनाव अधिकारियों के पास भेजा.

अनिल मेनन 14 जुलाई को रूसी सोयुज अंतरिक्ष यान से ISS पहुंचे थे. वहीं, ल्यूक डेलानी और जेसिका वॉटकिंस 1 अक्टूबर को स्पेसएक्स मिशन के जरिए वहां पहुंचे थे. अमेरिका में मंगलवार को मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, जिनमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिवस के 435 सदस्य, सीनेट के 37 सदस्य, 36 राज्यों के गवर्नर और कई स्थानीय निर्वाचित अधिकारी चुने जाएंगे.

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