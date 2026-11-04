भारत के लिए मिड टर्म चुनाव रिजल्ट के क्या मायने, ट्रंप की हार का असर क्या?

अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है. विपक्षी डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है. इसका असर सिर्फ अमेरिका की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा. भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी इसका असर होगा. खासकर व्यापार, H-1B वीजा, रक्षा सहयोग और रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर इससे फर्क पड़ सकता है.

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हालांकि, इन नतीजों का मतलब यह नहीं है कि ट्रंप की नीतियां तुरंत बदल जाएंगी. राष्ट्रपति के तौर पर उनके पास कई अहम फैसले लेने की ताकत बनी रहेगी. लेकिन अब उनके लिए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना पहले जितना आसान नहीं होगा. संसद में डेमोक्रेट्स उनकी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा सकेंगे. जांच और सुनवाई के जरिए सरकार पर दबाव भी बना सकेंगे.

H-1B वीजा: भारतीयों को मिल सकती है कुछ राहत?

अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए H-1B वीजा बड़ा मुद्दा है. दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने इस वीजा के नियम सख्त किए हैं. नए H-1B आवेदन पर 1 लाख डॉलर की फीस लगाने के फैसले से भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों और पेशेवरों की चिंता बढ़ी थी.

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव पर इस वक्त की बड़ी ख़बर। कांग्रेस से खत्म हुआ ट्रंप की पार्टी का दबदबा। सीनेट, प्रतिनिथि सभा दोनों में डेमोक्रेट्स जीते। #ATVideo #USA #2026USelections #MidtermElections #12baje12reporter | @rajeev_dh | @JournoPranay https://t.co/jdRXjvSsmB — AajTak (@aajtak) November 4, 2026

अब संसद में डेमोक्रेट्स की ताकत बढ़ने से इन नियमों पर सवाल उठ सकते हैं. वे यह मुद्दा उठा सकते हैं कि सख्त वीजा नियमों का अमेरिकी कंपनियों और वहां काम करने वाले विदेशी पेशेवरों पर क्या असर पड़ रहा है. इससे भारतीयों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद बन सकती है. लेकिन सिर्फ चुनावी नतीजों से वीजा के नियम नहीं बदलेंगे. इसके लिए अलग से सरकारी फैसला या कानून की जरूरत होगी.

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भारत-अमेरिका व्यापार: क्या ट्रंप का रुख बदलेगा?

भारत के लिए दूसरा बड़ा मुद्दा व्यापार है. ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर टैरिफ यानी आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया था. इससे भारत के निर्यात पर असर पड़ा है. दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भी आसान नहीं रही है.

अब डेमोक्रेट्स के पास संसद में बहुमत है. ऐसे में वे ट्रंप की टैरिफ नीति पर सवाल उठा सकते हैं. वे अमेरिकी कारोबारियों और कंपनियों पर इसके असर की जांच की मांग कर सकते हैं. इससे भारत को बातचीत का मौका मिल सकता है.

हालांकि, ट्रंप अपने फैसलों पर अड़े रह सकते हैं. डेमोक्रेट्स की जीत से टैरिफ अपने आप खत्म नहीं होंगे. भारत को व्यापार समझौते के लिए अभी भी अमेरिका से बातचीत करनी होगी.

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रक्षा सहयोग पर ज्यादा असर की उम्मीद नहीं

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर दोनों पार्टियों में काफी हद तक सहमति रही है. दोनों देश रक्षा तकनीक, सैन्य उपकरण और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर साथ काम कर रहे हैं.

ऐसे में डेमोक्रेट्स की जीत से इस सहयोग में बड़े बदलाव की संभावना कम है. चीन को लेकर दोनों देशों की चिंताएं भी रक्षा संबंधों को मजबूत बनाए रखने की एक बड़ी वजह हैं. इसलिए सरकार बदलने के बजाय संसद में बहुमत बदलने से रक्षा सहयोग पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.

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रूस से तेल खरीद पर भारत को मिल सकती है राहत?

भारत और अमेरिका के बीच तनाव की एक बड़ी वजह रूस से तेल खरीदना भी रहा है. ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की है. भारत भी इस मुद्दे पर अमेरिकी सख्ती का सामना करता रहा है.

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मिड टर्म इलेक्शन में विपक्षी डेमोक्रेट्स की जीत के बाद ट्रंप प्रशासन के लिए रूस से जुड़े प्रतिबंधों और टैरिफ पर फैसले लेना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है. इससे भारत को कुछ राहत मिल सकती है. लेकिन रूस को लेकर अमेरिका की नीति सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी तक सीमित नहीं है. इसलिए इस मुद्दे पर तुरंत बदलाव की उम्मीद करना सही नहीं होगा.

भारत के लिए क्या है सबसे बड़ा संकेत?

ट्रंप जनवरी 2029 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे. इसलिए उनकी सरकार की नीतियां तुरंत खत्म नहीं होंगी. लेकिन अब संसद में उन्हें पहले से ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ सकता है. भारत के लिए यह स्थिति बातचीत के नए मौके खोल सकती है. साथ ही अमेरिकी फैसलों को लेकर अनिश्चितता भी बनी रह सकती है.

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भारत को व्यापार, ऊर्जा और रक्षा के मामलों में अपने हितों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा. इन चुनावों का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अमेरिका में सत्ता का संतुलन बदलने से भारत के लिए बातचीत के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं.

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