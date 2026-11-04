Kal Ka Rashifal 5 November 2026: कल 5 राशियों को मिलेगा पैसा कमाने का मौका, खुलेगी तरक्की की राह, पढ़ें राशिफल

मेष - कामकाज में पेशेवर नजरिया बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दबाव बने रहने की आशंका हैं. प्रबंधन और पेशेवरता पर जोर बनाए रखें. कला कौशल को संवारें. विविध कार्य वक्त पर पूरा कर लेने का प्रयास रखें. वाणिज्यिक मामलों में समन्वय से कार्य करें. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारें. सहजता बनाए रखें.

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जोखिम के कार्य न करें. भेंटवार्ता मे संकोच बना रहेगा. कर्मठता पर बल बनाए रहें. कार्यगति साधारण रहेगी. सेवाक्षेत्र से जुड़े व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक सावधानी बढ़ाएं. लापरवाही व अनदेखी में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. उधार से बचें. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता रखें.

शुभ अंक: 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तार्किकता बढ़ाएं.



वृष - मित्रों के साथ महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. साहस पराक्रम से कार्य पक्ष में बनेंगे. आर्थिक गतिविधियों को संतुलित रखेंगे. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का अनुसरण बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर बना रहेगा. नया करने में रुचि बनाए रखेंगे.

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कारोबार में सक्रियता रहेगी. सूझबूझ से राहें खुलेंगी. पेशेवर साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सहज रहेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा.



शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग: गौ घृत के समान

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्पष्टवादी बने रहें.



मिथुन - विचारों में संकीर्णता से बचें. लोभ का त्याग करें. पेशेवर समकक्षों का साथ बना रहेगा. घर में सहज वातावरण रहेगा. परिवार में सहजता बनाए रखेंगे. निजीकार्यों में सकियता दिखाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में पहल बढ़ाएंगे. स्वार्थ की भावना से बचें. संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. अतिथि का आना संभव है. प्रबंधकीय मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लें.

कारोबारी माहौल अनुकूल रहेगा. व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में बेहतर बनाए रखेंगे. वित्तीय लाभ संवार पाएगा. हितलाभ में वृद्धि होगी. पद प्रभाव बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मामलों पर फोकस बढ़ेगा. परंपरागत

शुभ अंक: 3, 5 और 8

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शुभ रंग: आंवला समान

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बड़प्पन रखें.



कर्क - बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. भाईचारे की भावना बढ़ेगी. सामाजिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. साहस व पराक्रम प्रदर्शन में सहज होंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से सहकार बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. विभिन्नकार्यों में सक्रियता लाएंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह एवं सामंजस्य बनाए रखेंगे.

पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. प्रयासों में बेहतर स्थिति रहेगी. सहकारिता व टीम भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. यात्रा बढ़ सकती है. जोखिम उठाने से बचें. विविधकार्यों से लाभ उठाएं. तार्किकता पर जोर बनाए रखें. बचत व संग्रह का स्तर पूर्ववत् बना रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. संसाधनों में वृद्धि होगी.



शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग: ऑरेंज

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग बढ़ाए रखें.



सिंह - आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. धनधान्य बढ़त पर बना रहेगा. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. साख सम्मान बल पाएंगे. उत्सव आयोजनों से जुड़ सकते हैं. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. करीबियों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. आपसी मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

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अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. साहस पराक्रम से सफलता बढ़ाएंगे. आवश्यककार्यों में सक्रियता रखेंगे. आपसी विमर्श और सहयोग से कार्य करेंगे. आशंकाओं में कमी आएगी. आर्थिक प्रस्ताव मिलेंगे. धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. विविध प्रयासों में वृदिृध होगी. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. संग्रह संरक्षण पर जोर होगा.



शुभ अंक: 1, 3, 5 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग रखें.



कन्या - चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. नवीनता पर जोर बना रहेगा. विविध परिणाम संवरेंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. महत्वपूर्णकार्यों में तेजी लाएंगे. रचनात्मक कार्य में रुचि रहेगी. करियर व्यापार के प्रति समर्पित रहेंगे. घर में सुख सौख्य बढ़ेगा. हर्ष आनंद के पल बनेंगे. संबंधियों के साथ सुख बांटेंगे. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. नवीनकार्यों से जुड़ेंगे. स्वजनों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व्यवहार रहेगा.

प्रतिभा से परिणाम बेहतर बनाएंगे. वाणिज्यिक व्यवस्था का पालन करेंगे. करियर बेहतर रहेगा. विविध मामले हितकर रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. सहकार रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 8

शुभ रंग: खाकी

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्यवस्था संवारें.

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तुला - त्यौहारी खर्च की अधिकता से बजट प्रभावित हो सकता है. सूची बनाकर कार्य करें. लेनदेन पर अंकुश कठिन होगा. निवेश के मामलों में गति आएगी. विदेश केकार्यों में रुचि बनाए रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. विवेक बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. कामकाज सामान्य रहेगा.

करियर व्यापार में जल्दी न करें. सहज दबाव बना रह सकता है. जोखिम लेने से बचें. लेनदेन में धैर्य बनाए रहें. वित्तीय मामले पूर्ववत् बने रहेंगे. न्यायिक विषय गति पाएंगे. आर्थिक लिखापढ़ी में गलती न करें. अवसरों को भुनाने में उतावली से बचें. सावधानी सजगता बनाए रहें. नीति नियमों का पालन रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर दें.

शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.



वृश्चिक - आर्थिक लाभ का प्रतिशत उछाल पर रहेगा. पेशेवर मामलों में संवार पर बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में गति आएगी. मित्र व समकक्ष मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. हर ओर अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. वाणिज्यिक क्षेत्र में तेजी बनी रहेगी. महत्पूर्ण निर्णय ले सकेंगे. पेशेवर उम्दा स्थिति बनाए रखेंगे. विविध विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

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जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. प्रयासों में तेजी रखेंगे. अधिकारियों से संपर्क बढ़ेगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. लक्ष्य समय पर प्राप्त करेंगे.

वित्तीय परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सबका समर्थन रहेगा. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. विभिन्न मामले पक्ष मंे बनंेगे. वाणिज्यिक व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी.



शुभ अंक: 3, 5, 8 और 9

शुभ रंग: लाल

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तेजी बनाए रखें.



धनु - सभी मामले अनुकूल बने रहेंगे. करियर व्यापार में उन्नति और विस्तार पर बल रहेगा. कामकाजी लक्ष्य साधने में सबका सहयोग रहेगा. पैतृककार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. भेंट संवाद संवारने का भाव रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्नकार्यों को समर्थन मिलेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी.

करियर में वृद्धि होगी. सहज जोखिम उठाएंगे. प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंटवार्ताओं में सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी.



शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: केशरिया

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद बनाए रखें.



मकर - भाग्य के मामले सकारात्मक बने रहेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. लक्ष्यों को साधेंगे. लेनदेन में जल्दबाजी से बचेंगे. कामकाज में विरोधियों की संख्या कम होगी. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम बनाए रखेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. जनकार्यों से जु़डेंगे. पुण्यार्जन बढ़ेगा. तथ्यगत स्पष्टता रखेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों मे स्नेह बढ़ेगा. सकारात्मक व्यवहार रहेगा.

पेशेवर लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. अधिकतर मामलों में जीत हासिल करेंगे. सामंजस्यता व सहकार बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. वित्तीय लाभ बढ़त पर रहेेगा. जोखिम लेंगे. लंबी अवधि की योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबर

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. लोगों के हित का ख्याल रखें.



कुंभ - पेशेवर विषय सामान्य रहेंगे. परिजनों साथ बना रहेगा. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों की सीख सलाह पर जोर देंगे. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित बने रहेंगे. साझीदारों का सहयोग बना रहेगा. चर्चाओं में सक्रियता दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. मेहनत से लक्ष्य साधेंगे. क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ बनाए रखें. अनुबंधों की अनदेखी न करें.

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वित्तीय मामले मिश्रित रहेंगे. कार्य लंबित रह सकते हैं. वरिष्ठ का सहयोग रहेगा. निरंतरता बढ़ाए रहें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी. वित्तीय लाभ प्रभावित हो सकते है. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह संरक्षण के प्रयासों पर जोर दें. जिम्मेदारों की सूझबूझ को अनदेखा न करें. भेंट में सतर्कता रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

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मीन - अपनों से बेहतर संवाद व तालमेल बनाए रखेंगे. चर्चा के लिए उचित अवसर का इंतजार करेंगे. टीम पर फोकस रहेगा. सहकारिता में विश्वास बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. खुशियों को साझा में आगे होंगे. व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे. संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी. पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. मित्रों से बनाकर चलेंगे.

कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे. मिलकर आगे बढ़ेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. कारोबारी लाभ बेहतर रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. साझीदारी बढ़ाएंगे. पूंजीगत प्रयास बल पाएंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. निर्णय क्षमता संवरेगी. सामूहिक प्रदर्शन बेहतर रहेगा. उन्नति के अवसर भुनाएंगे. लक्ष्यगत फोकस बढ़ाएंगे.



शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: केले के समान

कल कल का उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वचन रखें.



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