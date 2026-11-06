खत्म नहीं हो रहा ट्रंप का बड़बोलापन... पहले कहा मैं लड़ता तो जीतता जरूर, अब कहा- मेरी हार के कारण शेयर बाजार गिरा

डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में बड़ा झटका लगा. दरअसल, डेमोक्रेट्स ने संसद के दोनों सदनों में जीत हासिल की है. इसके बाद से ट्रंप लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. पहले उन्होंने कहा था कि अगर वह खुद चुनाव लड़ते तो बड़े अंतर से जीतते. अब उन्होंने शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के लिए भी डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया है.

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ट्रंप ने कहा कि चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद शेयर बाजार को बड़ा नुकसान हुआ है. उन्होंने दावा किया कि इस गिरावट का असर आम अमेरिकियों की बचत पर भी पड़ा है. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने डेमोक्रेट्स पर निशाना साधा.

'डेमोक्रेट्स की जीत से शेयर बाजार में गिरावट'

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार का दिन इतिहास के सबसे खराब दिनों में शामिल रहा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बाजार को अब तक के ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत की थी. लेकिन चुनाव के नतीजों ने सब बदल दिया.

The Stock Market suffered one of the Worst Days in History based on the results of the Election. Such a sad thing to watch! It took so much work to get us to a level that no one has ever seen before, and then this. Your 401(k)s have, therefore, dropped. Remember, it wasn’t Republicans, it was Dumocrats. Do not fear, however, we will soon, one way or the other, be BIGGER AND STRONGER THAN EVER BEFORE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 5 2026, 6:18 PM ET )​‍‌​​‌‌​​​‌​​​​‌​​​‍‍​‌‍‍‍​​​‌‌‍‍‌​‍‌ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 5, 2026

ट्रंप ने आगे लिखा कि शेयर बाजार में गिरावट के कारण लोगों के 401(k) रिटायरमेंट खातों में जमा रकम भी कम हुई है. उन्होंने इसके लिए रिपब्लिकन को जिम्मेदार मानने से इनकार किया. ट्रंप ने कहा कि यह डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ है. उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका जल्द फिर से पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

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एक दूसरे पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि शेयर बाजार इसलिए गिरा क्योंकि मंगलवार को डेमोक्रेट्स ने बड़ी जीत हासिल की. उन्होंने कहा कि इसके लिए डेमोक्रेट्स खुद जिम्मेदार हैं.

'मैं चुनाव लड़ता तो बड़े अंतर से जीतता'

इससे पहले ट्रंप ने मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह खुद चुनाव मैदान में नहीं थे. अगर वह चुनाव लड़ते तो बड़े अंतर से जीतते. उन्होंने लिखा था कि अगर उनका नाम बैलेट पर होता तो रिपब्लिकन पार्टी की जीत भारी अंतर से होती.

I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 3 2026, 10:37 PM ET )​‍‌​​‌​‍‍‌‍‍‍‌‌‍‍​‌‌​​‌​‌‍​‍‌‌‌​‍​‌‍ https://t.co/sZG6BGvmsL — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 4, 2026

अब ट्रंप ने शेयर बाजार की गिरावट को भी चुनावी नतीजों से जोड़ दिया है. हालांकि, बाजार में गिरावट के पीछे AI कंपनियों पर संभावित सख्त नियमों और टेक सेक्टर में निवेश को लेकर चिंता जैसे कारण भी बताए जा रहे हैं.

चुनावी नतीजों के बाद टेक शेयरों में बड़ी गिरावट

दरअसल, अमेरिका के शेयर बाजार में गुरुवार को भी गिरावट जारी रही. डेमोक्रेट्स की जीत के बाद निवेशकों को डर है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों पर सख्त नियम लागू हो सकते हैं. डेटा सेंटर बनाने पर भी नए नियम लगाए जा सकते हैं.

इस आशंका का असर बड़ी टेक कंपनियों और चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों पर पड़ा. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, नैस्डैक 100 इंडेक्स में 6.4 फीसदी की गिरावट आई. मार्च 2020 के बाद यह इसका सबसे खराब कारोबारी दिन रहा. इस गिरावट से बाजार की करीब 2.3 ट्रिलियन डॉलर की कीमत कम हो गई.

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शेयर बाजार में गिरावट के बीच निवेशकों ने सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख किया. अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ी. इसके चलते अलग-अलग अवधि वाले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड में 12 बेसिस पॉइंट तक की गिरावट दर्ज की गई.

फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स भी 12 फीसदी गिर गया. निवेशकों को चिंता है कि AI के क्षेत्र में कंपनियां जिस बड़े पैमाने पर पैसा लगा रही हैं, क्या लंबे समय तक यह निवेश जारी रह पाएगा.



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