जब बात अपने सपनों को पूरा करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की आती है, तो सही समय पर लिया गया एक निडर फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है. शिमला की रहने वाली कल्पना चौहान की कहानी इसका एक जीता-जागता उदाहरण है. भारत में एक टेक कंपनी की 9-से-5 की नौकरी छोड़कर यूएई (दुबई) पहुंचीं कल्पना ने न सिर्फ अपना शहर बदला, बल्कि अपना पूरा करियर ट्रैक ही बदल डाला. आज उनका यह फैसला उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है.

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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जगदीश चावला द्वारा शेयर किए गए एक इंटरव्यू वीडियो में कल्पना ने अपनी इस यात्रा, सैलरी में आए उछाल और करियर स्विच की पूरी कहानी बयां की है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से HR मैनेजर बनने का सफर

भारत में काम करते हुए कल्पना बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर महज 32,000 रुपये प्रति माह कमाती थीं. वे हमेशा से खुद के दम पर आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती थीं और बेहतर करियर मौकों की तलाश में थीं. इसी चाहत में उन्होंने साल 2024 में दुबई जाने का फैसला किया.

दुबई पहुंचने के बाद उन्होंने आईटी या टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगे रहने के बजाय मानव संसाधन (Human Resources - HR) के क्षेत्र में कदम रखा. आज वे दुबई की एक ऐसी कंपनी में बतौर HR मैनेजर काम कर रही हैं, जो दुनिया भर के देशों के लिए टूरिस्ट वीजा दिलाने में लोगों की मदद करती है.

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सैलरी 4 गुना बढ़ी, रहने का खर्च भी कंपनी का

अपनी मौजूदा सैलरी के बारे में बात करते हुए कल्पना ने बताया कि वे दुबई में हर महीने 5,000 AED (लगभग 1.28 लाख भारतीय रुपये) से ज्यादा कमा रही हैं.

दुबई जैसे महंगे शहर में रहने का सबसे बड़ा खर्चा मकान का किराया होता है. कल्पना ने बताया कि उनके एम्प्लॉयर (कंपनी) की तरफ से ही उन्हें रहने की सुविधा दी गई है, जिससे उनका एक बड़ा खर्च बच जाता है. 32 हजार से सीधे 1.28 लाख रुपये की छलांग वाली उनकी यह स्टोरी अब करियर में बदलाव चाहने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है.

विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को दी खास सलाह

अपनी सफलता की कहानी साझा करने के साथ ही कल्पना ने उन लोगों को भी सतर्क किया है जो खाड़ी देशों (UAE) में नौकरी की तलाश में जाना चाहते हैं.

उन्होंने सलाह दी कि विदेश में नौकरी का झांसा देने वाले हर इंसान या एजेंट पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. आपके पास आने वाले हर ऑफर और जानकारी की पूरी तरह से जांच-पड़ताल जरूर करें. केवल भरोसेमंद और अनुभवी लोगों से ही मार्गदर्शन लें और कंपनी के क्रेडेंशियल्स की जांच करने के बाद ही कोई फैसला लें.

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