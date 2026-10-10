ड्रोन हमले की चपेट में आया तेल टैंकर, जहाज पर सवार सभी 22 भारतीय सुरक्षित

9 अक्टूबर को शारजाह एंकरेज पर पनामा झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर MT GEM NO. 2 पर ड्रोन से हमला हुआ. जहाज पर 22 भारतीय नागरिक क्रू सदस्य सवार थे. केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुष्टि की कि सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं. भारत स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और नाविकों की सुरक्षा के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के संपर्क में है. यह घटना क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री परिवहन की चुनौतियों को उजागर करती है.

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सोनोवाल ने X पर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है. सोनोवाल ने 9 अक्टूबर को हुए हमले में सभी 22 भारतीयों के सुरक्षित होने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के संपर्क में है.

⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 9, Panama-flagged crude oil tanker MT GEM NO. 2, carrying a crew of 22 Indian nationals, was subjected to a drone attack at Sharjah Anchorage. I am relieved to share that all 22 of our Indian seafarers onboard are reported to be completely safe. We are continuously monitoring the situation and in contact with the ship management company to ensure security and wellbeing of our seafarers. — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 9, 2026

पनामा के झंडे वाला यह कच्चे तेल का टैंकर शारजाह एंकरेज पर मौजूद था, यहां इसे ड्रोन हमले का सामना करना पड़ा. फिलहाल सभी भारतीय क्रू सदस्यों के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है.

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सोनवाल ने कहा, 'मुझे यह बताते हुए राहत मिल रही है कि जहाज पर सवार हमारे सभी 22 भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं.'

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उन्होंने कहा कि भारत लगातार स्थिति पर निगरानी रख रहा है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, भारत अपने नाविकों की सुरक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के संपर्क में है.

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