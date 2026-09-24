scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 24 सितंबर 2026: मीन राशि वालों के व्यापार में लाभ का योग है, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 24 सितंबर 2026, Horoscope Today: अचानक कोई अच्छी खबर मिलेग. जीवन में सुख बढ़ेगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें . धन लाभ के लिए नए सिरे से प्रयास करें.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष
मेहनत का फल प्राप्त होगा. करियर से संबंधित फैसला सोच समझ कर करें. सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा . धन लाभ के लिए प्रयास आपको बढ़ाना होगा. अपनी वाणी का प्रयोग विनम्रता से करें, सेहत का ख्याल रखना होगा . व्यापार में तरक्की के अवसर मिलेंगे.


शुभ रंग: गेरुआ, शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9,

जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें, उपाय: गणेश जी की आरती करें. 

सम्बंधित ख़बरें

Kal Ka Rashifal
चमक उठेगी 6 राशियों की किस्मत, बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन?
वृष राशि वालों का उत्साह बना रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल
मीन राशि वाले तालमेल बनाकर चलें, जानें अन्य राशियों का हाल
कर्क राशि वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें, जानें अन्य राशियों का हाल
मेष से लेकर मीन राश‍ि के ल‍िए कैसा रहेगा आज का द‍िन, जान‍िए सबका भाग्यफल

वृष
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आपके काम के अच्छे नतीजे मिलेंगे. धन लाभ का योग है, जिससे आपका सम्मान और बढ़ेगा. अपने अंतरमन की आवाज सुन कर फैसला करें और यह व्यापार से जुड़े निवेश बढ़ाने का समय है. 


शुभ रंग: भूरा, शुभ अंक: 6, 7 और 9,

जरूरी टिप: वाणी पर नियंत्रण रखें, उपाय: किसी गरीब को आटे का दान करें. 

मिथुन
रुके हुए कार्य पूरे होंगे और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. मन की बेचैनी दूर होगी तथा आत्मविश्वास बढ़ेगा. यात्रा से लाभ होगा और व्यापार में स्थिति बेहतर होगी. 
शुभ रंग: बैंगनी, शुभ अंक: 3, 5, 6 और 9,

जरूरी टिप: क्रोध से बचें, उपाय: गणेश जी को हरे फल अर्पित करें. 

Advertisement

कर्क
अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी और जीवन में सुख बढ़ेगा. अपने खर्चों को कंट्रोल करें तथा धन लाभ के लिए नए सिरे से प्रयास करें. महत्वपूर्ण लोगों से मीटिंग होगी, लेकिन व्यापार में नया निवेश आज ना करें. 
शुभ रंग: सफेद, शुभ अंक: 2, 3, 6 और 7,

जरूरी टिप: सेहत का ध्यान रखें, उपाय: किसी गरीब को चावल दान करें. 

सिंह
धन लाभ का योग है और मन की चिंता दूर होगी. परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी .कोई नया काम शुरु करने की योजना बनेगी. मित्रों की मदद से काम बनेगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.
शुभ रंग: केसरिया, शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9,

जरूरी टिप: आलस्य से बचें, उपाय: कन्याओं को फल दान करें. 

कन्या
कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी और आज पूरे उत्साह से काम करेंगे. कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे . जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. सेहत ठीक रहेगी, लेकिन व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज कर दें. 
शुभ रंग: हरा, शुभ अंक: 3, 5, 6 और 7,

जरूरी टिप: इगो से बचें, उपाय: गणेश जी को दूब अर्पित करें. 

तुला
आपके खर्चे बढ़ेंगे और नौकरी बदलने से अभी बचें. पूरा समय अपने काम पर लगाना होगा तथा शत्रुओं पर विजय मिलेगी. उधार लेन-देन से बचना होगा और व्यापार में नुकसान हो सकता है. 
शुभ रंग: गुलाबी, शुभ अंक: 6 और 7,

Advertisement

जरूरी टिप: सेहत पर ध्यान दें, उपाय: किसी गरीब को फल का दान करें. 

वृश्चिक
धन लाभ का समय है और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे. रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करें तथा रुका हुआ पैसा मिलेगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी और आप व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे. 
शुभ रंग: मरून, शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9,

जरूरी टिप: कम बोलें, उपाय: किसी गरीब को चावल का दान करें. 

धनु
शत्रुओं से सावधान रहें और किसी को पैसा उधार ना दें. परिवार वालों से अनबन हो सकती है तथा क्रोध से बचना होगा. कोई ऐसा वादा ना करें जो आप निभा ना सकें और व्यापार में नुकसान हो सकता है. 
शुभ रंग: गोल्डन, शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9,

जरूरी टिप: झगड़े से बचें, उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं. 

मकर
यह पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का दिन है. धन की स्थिति में सुधार होगा और मन की चिंता दूर होगी. सेहत के प्रति सावधान रहें तथा किसी बात को लेकर गुस्सा दिखाने से बचें. व्यापार में लाभ के रास्ते बनेंगे.
 शुभ रंग: आसमानी, शुभ अंक: 6, 7 और 8,

जरूरी टिप: कम बोलें, उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें. 

कुंभ
परिवार से जुड़े काम बनेंगे और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. कार्यक्षेत्र में आज ध्यान देने का दिन है तथा आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. सेहत ठीक रहेगी, लेकिन व्यापार में नया निवेश करने से बचें. 
शुभ रंग: नारंगी, शुभ अंक: 6, 7 और 8,

Advertisement

जरूरी टिप: गुस्से से बचें, उपाय: गणेश जी की आरती करें. 

मीन
यह धैर्य से काम करने का दिन है. आज अचानक धन की प्राप्ति होगी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात होगी. ऐसी बात ना बोलें कि लोग दुखी हों तथा लोगों के कहने पर अपना विचार ना बदलें. व्यापार में लाभ का योग है. 
शुभ रंग: पीला, शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9,

जरूरी टिप: क्रोध से बचें, उपाय: गणेश जी को फल अर्पित करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Meen Rashifal 24 September 2026: मीन राशिवालों का धैर्य से काम करने का दिन है, अचानक धन की प्राप्ति होगी, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 24 September 2026: कुंभ राशिवालों के परिवार से जुड़े काम बनेंगे, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Makar Rashifal 24 September 2026: मकर राशिवालों की मन की चिंता दूर होगी, सेहत के प्रति सावधान रहें, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 24 September 2026: धनु राशिवाले शत्रुओं से सावधान रहें, किसी को पैसा उधार ना दें, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 24 September 2026: वृश्चिक राशिवालों का धन लाभ का समय है, लोग तारीफ करेंगे, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Tula Rashifal 24 September 2026: तुला राशिवालों को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, उधार लेन-देन से बचना होगा, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 24 September 2026: कन्या राशिवालों की कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, आज पूरे उत्साह से काम करेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Singh Rashifal 24 September 2026: सिंह राशिवालों का धन लाभ का योग है, मन की चिंता दूर होगी, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Kark Rashifal 24 September 2026: कर्क राशिवालों के जीवन में सुख बढ़ेगा, खर्चों को कंट्रोल करें, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Mithun Rashifal 24 September 2026: मिथुन राशिवालों के रुके हुए कार्य पूरे होंगे, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement