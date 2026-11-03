भोपाल: रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल के हत्यारे का शॉर्ट एनकाउंटर, एक महीने से था फरार

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब एक महीने से फरार चल रहे हत्या के आरोपी और मृतक के केयरटेकर वरुण कुमार को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, भोपाल लाते समय आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई.

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पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस की विशेष टीम आरोपी वरुण कुमार को लेकर भोपाल आ रही थी. इसी दौरान मुगलिया छाप के पास आरोपी ने पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी शुरू कर दी. इसके बाद उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया. पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं रुका. ऐसे में पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चला दी. गोली लगने से वरुण कुमार घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा.

एक महीने से पुलिस कर रही थी तलाश

दरअसल, भोपाल में करीब एक महीने पहले रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पुलिस उनके केयरटेकर वरुण कुमार की तलाश में जुटी थी. जांच के दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन आगरा में मिली, जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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हमीदिया अस्पताल में भर्ती आरोपी

शॉर्ट एनकाउंटर में गोली लगने के बाद पुलिस की विशेष टीम आरोपी को तुरंत उपचार के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची. यहां उसे भर्ती कराया गया है. पुलिस अब आरोपी से हत्या की वजह और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं को लेकर पूछताछ करेगी. करीब एक महीने से फरार आरोपी की गिरफ्तारी को इस हत्याकांड की जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है.



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