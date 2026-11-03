scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भोपाल: रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल के हत्यारे का शॉर्ट एनकाउंटर, एक महीने से था फरार

भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी केयरटेकर वरुण कुमार को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है. मंगलवार सुबह भोपाल लाते समय मुगलिया छाप के पास आरोपी ने पुलिस टीम से झूमाझटकी कर भागने की कोशिश की. पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई, जो उसके पैर में लगी. घायल आरोपी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrabs)
आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrabs)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब एक महीने से फरार चल रहे हत्या के आरोपी और मृतक के केयरटेकर वरुण कुमार को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, भोपाल लाते समय आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई.

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस की विशेष टीम आरोपी वरुण कुमार को लेकर भोपाल आ रही थी. इसी दौरान मुगलिया छाप के पास आरोपी ने पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी शुरू कर दी. इसके बाद उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया. पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं रुका. ऐसे में पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चला दी. गोली लगने से वरुण कुमार घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा.

एक महीने से पुलिस कर रही थी तलाश
दरअसल, भोपाल में करीब एक महीने पहले रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही पुलिस उनके केयरटेकर वरुण कुमार की तलाश में जुटी थी. जांच के दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन आगरा में मिली, जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Bhopal Murder Case
भोपाल: मां-पत्नी और दो बच्चों का गला रेता, खुद भी की खुदकुशी
घटना का वीडियो हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
कार टकराई तो बाइकर ने गुस्से में हाथ मार दिया, कार वाले ने पिस्टल तान दी
Four of a family found dead in Bhopal due to suspected debt crisis.
भोपाल में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, हत्या या खुदकुशी?
फ्लाईदुबई पायलट मामले में MP के मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर तंज.(Photo:ITG)
प्लॉट और मकान भू-स्वामी का, रजिस्ट्री का पैसा सरकार देगी, CM का ऐलान
घटना के संबंध में जानकारी देते पुलिस अधिकारी. (Photo: Screengrabs)
पत्नी को था महंगी गाड़ियों का शौक, पति ने चुरा ली 23 लाख की कार
Advertisement

हमीदिया अस्पताल में भर्ती आरोपी
शॉर्ट एनकाउंटर में गोली लगने के बाद पुलिस की विशेष टीम आरोपी को तुरंत उपचार के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची. यहां उसे भर्ती कराया गया है. पुलिस अब आरोपी से हत्या की वजह और वारदात से जुड़े दूसरे पहलुओं को लेकर पूछताछ करेगी. करीब एक महीने से फरार आरोपी की गिरफ्तारी को इस हत्याकांड की जांच में अहम कड़ी माना जा रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भोपाल: रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल के हत्यारे का एनकाउंटर, एक महीने से था फरार |
    पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट पर बवाल, दिल्ली पुलिस ने ACP को किया सस्पेंड |
    नोएडा: इमरान हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, दो पिस्टल बरामद |
    एक्टर तुषार कपूर से बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, हैरी बॉक्सर की आवाज से मैच नहीं हुआ ऑडियो |
    Suji Aloo Chilla Recipe: सुबह नाश्ते में सूजी और आलू से बनाएं चटपटा चीला, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी |
    Manoj Tiwari-Rekha Gupta: दिवाली पार्टी में पत्नी संग छाए मनोज तिवारी, CM रेखा गुप्ता से हुई बातचीत, दिखाई अंदर की झलक |
    Stock Market Rally: कल रिलायंस... तो आज इन शेयरों ने मचाया गदर, शेयर बाजार में तूफानी तेजी |
    IND vs PAK World Cup 2027: वर्ल्ड कप 2027 के टिकटों के लिए टूट पड़े फैन्स, भारत-पाकिस्तान मैच की डिमांड ने चौंकाया |
    'क्रिप्टो चोरी नहीं की...', अमेरिका पर भड़क उठीं किम जोंग उन की बहन, नॉर्थ कोरिया ने आरोपों को नकारा |
    MLP शीट्स क्या है? फाइबर और प्लाईवुड से ज्यादा डिमांड में क्यों है
    Advertisement