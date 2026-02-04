'मुझे अपनी शादी...', बिल गेट्स के खिलाफ एपस्टीन फाइलों पर पूर्व पत्नी ने क्या कहा?

बिल गेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स ने जेफरी एपस्टीन फाइलों में हुए नए खुलासों पर जवाब दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पूर्व पति और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बीमारी होने के बाद उन्हें चुपके से दवा देने की कोशिश की थी. NPR के साथ एक पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा कि बिल गेट्स का उस सेक्स क्रिमिनल से संबंध शायद उनकी 27 साल की शादी खत्म होने की वजह रहा होगा.

उन्होंने कहा, "मेरे लिए, जब भी ये जानकारी सामने आती हैं, तो यह पर्सनली बहुत मुश्किल होता है, है ना? क्योंकि यह मेरी शादी के कुछ बहुत, बहुत दर्दनाक पलों की याद दिलाता है."

मेलिंडा गेट्स ने आगे कहा कि उनके पूर्व पति और एपस्टीन फाइलों के मामले में शामिल अन्य लोगों को नए डॉक्यूमेंट्स में बताए गए अपने व्यवहार के लिए जवाब देना होगा. उन्हें उन बातों का जवाब देना होगा, मुझे नहीं.

उन्होंने यह भी कहा कि इन खुलासों से मुझे बेहद दुख हुआ है. इतना दुख हुआ, जिसका यकीन नहीं किया जा सकता है. यह बस दुख है. मैंने अपनी शादी छोड़ दी. मुझे अपनी शादी छोड़नी पड़ी. मैं अपनी शादी छोड़ना चाहती थी. मुझे लगा कि आखिरकार मुझे फाउंडेशन छोड़ना होगा. तो यह बस दुख की बात है, यही सच है.

टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा 'वाह' कैप्शन के साथ शेयर किया.

मेलिंडा गेट्स ने कहा कि वह आगे बढ़ पाईं और उम्मीद है कि जिन महिलाओं के साथ एपस्टीन ने गलत किया था. उन्हें इंसाफ मिलेगा.

एपस्टीन फाइल्स में बिल गेट्स के खिलाफ क्या है?

दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स का नाम अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी एपस्टीन से जुड़े 3.5 मिलियन पन्नों के डॉक्यूमेंट्स के लेटेस्ट हिस्से में आया है. फाइलों में, दिवंगत सेक्स अपराधी ने जुलाई 2013 में दावा किया था कि बिल गेट्स ने अपने एक सलाहकार से STD के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स देने को कहा था, जो 'रूसी लड़कियों के साथ सेक्स' का नतीजा था.

जेफरी एपस्टीन ने 18 जुलाई, 2013 को निकोलिक की आवाज़ में लिखा, "पिछले कुछ हफ्तों से मैं मेलिंडा और बिल गेट्स के बीच एक गंभीर शादी के झगड़े में फंसा हुआ था."

उनके ईमेल में लिखा था, "...बिल गेट्स को ड्रग्स दिलाने में मदद करने से लेकर, रूसी लड़कियों के साथ सेक्स के नतीजों से निपटने के लिए, शादीशुदा महिलाओं के साथ उसकी नाजायज मुलाकातों में मदद करने तक, ब्रिज टूर्नामेंट के लिए एडरॉल देने के लिए कहे जाने तक. मुझे लगता है कि मुझे अपने दोस्तों और भविष्य के सहयोगियों के सामने एक नैतिक गलती मानने, माफी मांगने और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है."

बिल गेट्स को भेजे गए एक अलग ड्राफ्ट ईमेल में, सेक्स अपराधी निकोलैक ने अरबपति पर आरोप लगाया कि वह अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने कामों को 'छिपाने' की कोशिश कर रहा था, जबकि चुपके से अपनी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स को दवाएं दे रहा था.

बिल गेट्स ने सभी दावों से इनकार किया है. उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि दावे पूरी तरह से बेतुके और बिल्कुल झूठे हैं. NPR और डेली मेल ने रिपोर्ट किया कि ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एपस्टीन की निराशा दिखाते हैं कि गेट्स के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था और वह उन्हें फंसाने और बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकता था.

पहले, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि जेफरी एपस्टीन ने 2017 में बिल गेट्स के रूसी ब्रिज प्लेयर मिला एंटोनोवा के साथ कथित अफेयर को उजागर करने की धमकी दी थी. कथित तौर पर इसलिए क्योंकि अरबपति उस चैरिटेबल फंड में शामिल नहीं हो रहे थे, जिसे फाइनेंसर ने जेपी मॉर्गन चेज़ के साथ शुरू किया था.

हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर ने पहले भी कई बार आरोप लगाया है कि फाइनेंसर के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से परोपकारी कामों पर आधारित था. जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी एपस्टीन कम्युनिकेशंस के लेटेस्ट कलेक्शन में, 17 और 18 जुलाई, 2013 के बीच लिखे गए ईमेल के करीब सात ड्राफ्ट मिल सकते हैं.

