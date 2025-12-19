scorecardresearch
 
बिल गेट्स, नॉम चॉम्स्की, वुडी एलेन... नई एपस्टीन फाइल्स से किन-किन हस्तियों की रंगीन लाइफ के खुलासे

अमेरिका के हाउस डेमोक्रेट्स ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी 68 नई तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें उसके कई अमीर और प्रभावशाली लोगों से संबंध सामने आते हैं, हालांकि साफ किया गया है कि इनमें दिख रहे किसी भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जा रहा है. इन तस्वीरों में बिल गेट्स, वुडी एलन, सर्गेई ब्रिन, नोम चॉम्स्की, स्टीव बैनन और डेविड ब्रूक्स जैसे नाम शामिल हैं.

तस्वीरों में कई देशों के पासपोर्ट, चैट स्क्रीनशॉट और विवादित 'लोलिता' उपन्यास की तस्वीरें भी शामिल हैं. (Photo: Reuters)

अमेरिका के हाउस डेमोक्रेट्स ने गुरुवार को दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन की संपत्ति से जुड़ी 68 नई तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों में एपस्टीन के कई अमीर और प्रभावशाली लोगों से संबंध दिखाई देते हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और फिल्ममेकर वुडी एलन जैसे नाम शामिल हैं. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब न्याय विभाग को हफ्ते के अंत तक एपस्टीन और घिसलेन मैक्सवेल मामले से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करनी हैं.

जारी की गई तस्वीरों में एपस्टीन अलग-अलग मौकों पर कई चर्चित लोगों के साथ नजर आ रहा है. इनमें बिल गेट्स, वुडी एलन, गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, दार्शनिक नोम चॉम्स्की और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार रहे स्टीव बैनन दिखाई देते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट डेविड ब्रूक्स भी कुछ तस्वीरों में नजर आते हैं. अखबार ने साफ किया है कि ब्रूक्स केवल वर्ष 2011 में एक डिनर में शामिल हुए थे, वह भी अपने लेखों के लिए जानकारी जुटाने के मकसद से, और उस एक मौके के अलावा उनका एपस्टीन से कोई संपर्क नहीं था.

नए कानून के तहत जारी की जा रहीं तस्वीरें

डेमोक्रेट्स ने कहा है कि इन तस्वीरों के जारी होने का मतलब यह नहीं है कि इनमें दिख रहे किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है. कमेटी का कहना है कि इन तस्वीरों में एप्सटीन के किसी भी परिचित की आपराधिक गतिविधि दिखाई नहीं देती. यह तस्वीरें उस कानून के बाद जारी की गई हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए थे. इस कानून के तहत न्याय विभाग को शुक्रवार तक एपस्टीन और घिसलेन मैक्सवेल से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करनी अनिवार्य है.

कई देशों के पासपोर्ट और चैट का स्क्रीनशॉट

तस्वीरों के इस सेट में केवल मशहूर लोगों के साथ एपस्टीन की तस्वीरें ही नहीं, बल्कि कई देशों के पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्रों की तस्वीरें भी शामिल हैं. इनमें रूस, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और लिथुआनिया से जुड़े दस्तावेज बताए गए हैं. निजी और संवेदनशील जानकारियों को ढक दिया गया है.

इस कलेक्शन में एक अज्ञात व्यक्ति के टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट भी है. इन मैसेजेस में लड़कियों को भेजने की बात कही गई है और यह पूछा गया है कि 'क्या कोई J के लिए ठीक रहेगी'. हर लड़की के लिए एक हजार डॉलर की कीमत का जिक्र है. साथ ही रूस की एक 18 साल की युवती का भी जिक्र किया गया है.

विवादित 'लोलिता' उपन्यास की फोटो

कुछ तस्वीरों में लेखक व्लादिमीर नाबोकोव के विवादित उपन्यास ‘लोलिता’ (Lolita) की लाइनें एक महिला के शरीर पर लिखी हुई नजर आती हैं. 'लोलिता' एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो 12 साल की लड़की के लिए ऑब्सेस्ड है और इसे नाबोकोव की सबसे विवादित कृतियों में गिना जाता है. एक ब्लर फोटो में महिला के सीने पर उपन्यास की एक लाइन लिखी दिखती है, जबकि दूसरी तस्वीर में एक दूसरी लाइन उसके पैर पर लिखी हुई नजर आती है. बैकग्राउंड में 'लोलिता' की किताब भी दिखाई देती है.

इसके अलावा कुछ अन्य सामग्रियां भी सामने आई हैं, जिनमें भवन निर्माण के नक्शे, फेनाज़ोपाइरीडीन नाम की दवा की एक बोतल और अज्ञात महिलाओं की बिना तारीख वाली तस्वीरें शामिल हैं. संभावित पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं और लड़कियों के चेहरे ढक दिए गए हैं.

पहले भी कई फोटो जारी कर चुके हैं डेमोक्रेट्स
 
इससे पहले भी डेमोक्रेट्स कई चरणों में दर्जनों तस्वीरें जारी कर चुके हैं, जिनमें एपस्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम सामने आए थे. प्रिंस एंड्रयू से हाल ही में एप्सटीन से संबंधों की दोबारा जांच के बीच शाही उपाधियां और विशेषाधिकार छीन लिए गए थे.

ये सभी तस्वीरें हाउस ओवरसाइट कमेटी को उस समय मिलीं, जब उसने एपस्टीन की मौत से पहले उसके पास मौजूद सामग्री के लिए समन जारी किया था. साल 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में एप्सटीन की मौत हुई थी. समिति के पास अब कुल मिलाकर 95 हजार से ज्यादा तस्वीरों का एक बड़ा संग्रह मौजूद है.

---- समाप्त ----
