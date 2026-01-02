scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नहीं तो अल्लाह हमें जहन्नुम...' 'मुल्लाओं देश छोड़ो' के नारों के बीच ऐसा क्यों बोले ईरानी राष्ट्रपति

ईरान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था और रियाल की गिरावट के कारण देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों तक फैल गए हैं. इन प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हुई. राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सरकार की जिम्मेदारी स्वीकार की है और सुधार की बात कही है.

Advertisement
X
ईरान में खामेनेई की सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है (Photo: AP)
ईरान में खामेनेई की सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है (Photo: AP)

ईरान की कमजोर होती अर्थव्यवस्था से भड़के विरोध प्रदर्शन गुरुवार को देश के ग्रामीण प्रांतों तक पहुंच गए. अधिकारियों के मुताबिक, इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई. यह पहली बार है जब मौजूदा आंदोलन में मौतों की पुष्टि हुई है.

ईरान में हो रहे ये प्रदर्शन 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े माने जा रहे हैं. उस साल 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था. हालांकि, मौजूदा विरोध अब तक पूरे देश में एकसाथ नहीं फैला है और न ही यह महसा अमीनी के मामले जितना बड़ा है. अमीनी को हिजाब सही तरीके से न पहनने के आरोप में हिरासत में लिया गया था.

हालिया आंदोलन में सबसे गंभीर हिंसा ईरान के लोरेस्तान प्रांत के अजना शहर में देखने को मिली, जो तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सड़कों पर जलती हुई वस्तुएं, गोलियों की आवाजें और 'शर्म करो, शर्म करो', 'मुल्लाओं देश छोड़ो' के नारे सुनाई दे रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Iran Offers its advance weapons for crypto to bypass international sanctions
हथियार बेचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में डील! ईरान के प्लान ने खड़े किए अमेरिका-यूरोप के कान
Protesters march in downtown Tehran, Iran, Monday, Dec. 29, 2025. (Fars News Agency via AP)
ईरान में बिगड़े हालात! 'तानाशाह मुर्दाबाद' के नारों से गूंजा तेहरान, हिंसक प्रदर्शनों में कई की मौत
iran protest
ईरान की गलियों में गूंजा 'डेथ टू डिक्टेटर' का नारा, 21 प्रांतों में पहुंची बगावत की चिंगारी
iran faces biggest anti government protests amid record rial fall
'तानाशाह मुर्दाबाद....', ईरान में सड़कों पर क्यों उतरी जनता, देखें
रियाल की ऐतिहासिक गिरावट के बाद ईरान की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी (Photo: AP)
महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उबाल, ईरान में सड़कों पर उतरे लोग
Advertisement

ईरान में क्यों शुरू हुए विरोध प्रदर्शन?

ईरान के हालिया आंदोलन की वजह देश की मुद्रा ईरानी रियाल में भारी गिरावट है जिससे महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है. देश के सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की अगुवाई वाली असैन्य सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश कर रही है.

हालांकि, राष्ट्रपति ने यह भी स्वीकार किया है कि रियाल के तेजी से अवमूल्यन के चलते उनके पास हालात सुधारने के लिए बहुत सीमित विकल्प हैं. फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है.

'हमारा अंजाम नरक होगा...'

इस बीच पेजेश्कियान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो देश में चल रहे आंदोलन के लिए अपनी सरकार को जिम्मदार बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर सरकारी अधिकारी लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझाते तो अल्लाह उन्हें जहन्नुम में भेजेगा.

पेजेश्कियान के हवाले से 'द जेरूसलम पोस्ट' ने लिखा, 'कुरान के अनुसार, अगर हम लोगों की दिक्कतें दूर नहीं कर पाए तो हमारा अंजाम नरक होगा, अल्लाह हमें जहन्नुम में भेजेंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए हमें हर संभव तरीके से, चाहे एक व्यक्ति के रूप में, एक सामाजिक समूह के रूप में, पूंजीपति के रूप में या सरकार के तौर पर, लोगों की समस्याओं की गांठें खोलने की कोशिश करनी चाहिए.'

Advertisement

ईरान के प्रदर्शनों में अमेरिका की कथित भूमिका पर बोले राष्ट्रपति

इसी दौरान पेजेश्कियान ने कहा कि देश की समस्याओं के लिए अमेरिका को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता बल्कि इसके लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, 'इसके लिए अमेरिका की तरफ मत देखिए. इसको-उसको दोष मत दीजिए. हमें लोगों को संतुष्ट करने का काम करना चाहिए. हमारी जिम्मेदारी है कि हम संसाधनों को सुरक्षित और सही तरीके से मैनेज करें. हमें समाधान ढूंढने चाहिए और समस्याओं को आगे बढ़ाकर सुलझाना चाहिए.'

ईरान में छुट्टी की घोषणा

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन ने बुधवार को देश के बड़े हिस्से में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया. आधिकारिक तौर पर इसकी वजह ठंडे मौसम को बताया गया, लेकिन इसे राजधानी से लोगों को बाहर भेजने और लंबे वीकेंड के जरिए भीड़ को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

ईरान में वीकेंड गुरुवार और शुक्रवार होता है, जबकि शनिवार को इमाम अली की जयंती है, जो कई लोगों के लिए छुट्टी का दिन है. सरकार लोगों को राजधानी से बाहर भेजकर आंदोलन की तीव्रता कम करने की कोशिश कर रही है.

इजरायल-अमेरिकी हमले से उबर ही रही थी खामेनेई की सत्ता कि शुरू हो गए विरोध-प्रदर्शन

खामेनेई की सरकार अब भी जून में हुए 12 दिन के युद्ध के असर से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था. इस दौरान अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी.

Advertisement

इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ. अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को निशाना बनाते हुए उसके तीन परमाणु ठिकानों-फोर्दो, नतांज और इस्फहान को भारी नुकसान पहुंचाया था.

ईरान का कहना है कि वह देश के किसी भी स्थल पर यूरेनियम संवर्धन नहीं कर रहा है. उसने पश्चिमी देशों से कई बार कहा है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर संभावित बातचीत के लिए तैयार है, ताकि प्रतिबंधों में राहत मिल सके.

हालांकि, अब तक ऐसी कोई वार्ता शुरू नहीं हो पाई है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को उसके परमाणु प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के खिलाफ चेतावनी दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement