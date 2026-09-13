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DUSU चुनाव: ABVP का महिला सुरक्षा और हॉस्टल की सीटें बढ़ाने पर फोकस, चारों सीटों पर जीत के लक्ष्य से अभियान तेज

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के लिए केंद्रीय पैनल घोषित करने के बाद कॉलेजों और छात्रावासों में प्रचार तेज कर दिया है. महिला सुरक्षा, सुरक्षित आवास और हॉस्टल की सीटें बढ़ाने के प्रमुख मुद्दों के साथ संगठन सभी चार सीटों पर जीत का दावा कर रहा है.

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DU छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने पैनल घोषित कर अभियान तेज किया. (photo: ITG)
DU छात्रसंघ चुनाव में ABVP ने पैनल घोषित कर अभियान तेज किया. (photo: ITG)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए अपने केंद्रीय पैनल के प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद शनिवार को चुनाव अभियान तेज कर दिया है.

संगठन ने अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद पर ईशू मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह को मैदान में उतारा है. चारों सीटों पर जीत हासिल करने के उद्देश्य से ABVP कार्यकर्ता विभिन्न कॉलेजों, छात्रावासों और पीजी क्षेत्रों में विद्यार्थियों से सीधा संपर्क और संवाद कर रहे हैं.

2400 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण

शनिवार को  ABVP कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पीजी और छात्रावासों में जाकर छात्रों से बातचीत की. सत्य निकेतन हादसे के बाद शुरू किए गए 'आखिर कब तक?' अभियान के तहत सुरक्षित विद्यार्थी आवास का मुद्दा उठाया. संगठन की मांग और प्रदर्शनों के बाद 2400 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है. विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सीमित सीटों को देखते हुए सभी के लिए सीटें बढ़ाना और सुलभ आवास उपलब्ध कराना ABVP का मुख्य मुद्दा है.

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महिला सुरक्षा, पिंक बूथ और विशेष अभियानों पर फोकस

महिला सुरक्षा को लेकर ABVP ने पिंक बूथ, सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा गश्ती वाहन और यू-स्पेशल बस सेवा जैसी पहलों को प्राथमिकता दी है. संगठन ने 'नारी तू नारायणी', 'स्वयंसिद्धा' और 'वामिका' जैसे अभियानों से छात्राओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा दिया है. इसके साथ ही डूसू में अकादमिक, महिला, पूर्वोत्तर और छात्रावास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित प्रकोष्ठ भी गठित किए गए हैं.  ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किए जा सकें.

'ABVP की होगी जीत'

ABVP की डूसू सचिव पद की प्रत्याशी रिया छाबड़ी ने कहा, 'महिला सुरक्षा और हॉस्टल की सुविधा विद्यार्थियों की जरूरतें हैं. ABVP ने इन मुद्दों को हमेशा जमीन पर उठाया है. हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिले और हर विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई के दौरान उचित और सुरक्षित आवास मिल सके.'


उन्होंने आगे कहा कि एबीवीपी की मांग पर 2400 बेड के गर्ल्स हॉस्टल का काम शुरू हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय में हॉस्टल की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है. इसलिए आने वाले वक्त में हॉस्टल की सीटें बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रहेगी. विद्यार्थियों के बीच एबीवीपी के पैनल को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि इस बार डूसू में एबीवीपी 4-0 से जीत दर्ज करेगी.

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