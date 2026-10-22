scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हूतियों के हमले में एक भारतीय की मौत, 2 जख्मी, सऊदी के दम्माम एयरपोर्ट पर बने निशाना

सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों के हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है. इसके अलावा दो इंडियन घायल हो गए हैं. सऊदी अरब में भारतीय दूतावास इनके परिवारों से संपर्क कर रहा है.

Advertisement
X
यमन के ताएज शहर पर हमले के बाद निकलता धुआं. (Photo: AFP)
यमन के ताएज शहर पर हमले के बाद निकलता धुआं. (Photo: AFP)

सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर मंगलवार रात हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य भारतीय नागरिक घायल हो गए. इस हमले में कुल दो लोगों की जान गई है. सऊदी अरब के अधिकारियों ने भारतीय साइड को इस घटना की जानकारी दी है. भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, घटना से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा रही है और प्रभावित परिवारों से संपर्क किया जा रहा है.

भारतीय पक्ष ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. साथ ही, हमले में घायल हुए भारतीय नागरिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. फिलहाल, मृतक भारतीय नागरिक की पहचान, घायलों की स्थिति और हमले से जुड़ी अन्य परिस्थितियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है.

भारतीय नागरिकों के परिवारों से संपर्क

सम्बंधित ख़बरें

UK expands military support Saudi Arab
सऊदी की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन, हूती हमलों के बीच भेजेगा टाइफून जेट
Saudi Arabia's new Umrah visa lets pilgrims visit multiple times in a year — with conditions
उमरा पर सऊदी जा रहे जायरीनों के लिए खास सूचना, दूतावास ने किया अलर्ट
Houthi rebels shoot down Saudi Apache attack helicopter near Yemen border.
हूती विद्रोहियों ने सऊदी का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मार गिराया
Houthi rains bombs
हूतियों ने सऊदी सेना पर की ड्रोन से बमों की बारिश, देखिए Video
Saudi Arabia postpones Davos in the Desert summit amid escalating tensions with Houthis
हूतियों के हमलों से सऊदी अरब में बढ़ी टेंशन, 2027 तक टला निवेश सम्मेलन

भारतीय पक्ष ने बताया कि सऊदी अधिकारियों से मिली सूचना के आधार पर घटना के बारे में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है. इसके साथ ही प्रभावित परिवारों से संपर्क साधा जा रहा है. भारतीय मिशन घायलों को लेकर भी भारतीय पक्ष जानकारी जुटा रहा है.

हालांकि अभी तक उपलब्ध जानकारी में हमले के पीछे की वजह, हमलावरों की पहचान और घटना के दौरान एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का पूरा ब्योरा सामने नहीं आया है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि हमले के समय प्रभावित भारतीय नागरिक एयरपोर्ट के किस हिस्से में मौजूद थे.

Advertisement

अरब न्यूज के अनुसार सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (GACA) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि बुधवार शाम एयरपोर्ट पर हुए हमले में मारे गए लोगों में एक सऊदी नागरिक और एक भारतीय शामिल हैं.

अथॉरिटी ने कहा, "मृतकों में एक सऊदी नागरिक और भारतीय मूल का एक व्यक्ति शामिल है."

अथॉरिटी ने यह भी बताया कि घायल हुए आठ लोगों में "एक सऊदी नागरिक, भारतीय, यमनी और बांग्लादेशी मूल के दो-दो व्यक्ति, और नेपाल मूल का एक व्यक्ति" शामिल हैं.

अथॉरिटी ने आगे कहा, "उन्हें मामूली से लेकर गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल वे कई अस्पतालों में जरूरी इलाज करा रहे हैं."

GACA ने बताया कि एयरपोर्ट को हुए नुकसान का आकलन करने के साथ-साथ यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता

दम्माम सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत का प्रमुख शहर है और यहां स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में शामिल है. सऊदी अरब के दम्माम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार 21 अक्टूबर 2026 की शाम को हमला हुआ था. 

इसके बाद यहां से ऑपरेशन तब बंद कर दिया गया था, लेकिन ताजा जानकारी में इस एयरपोर्ट से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Prashant Kishor की पार्टी में पैसों को लेकर क्यों मचा बवाल? |
    'पब्लिक प्रेशर रहा होगा, बता करूंगा', दलेर मेहंदी शराब विवाद पर बोले CM धामी |
    AI ने रिज्यूमे भेजा, AI ने ही रिजेक्ट किया... इस रेस में इंसान कहां खड़ा है? |
    Jungkook BTS Profile: Gen Z का चहेता BTS स्टार है 600 करोड़ का मालिक, हर लुक की दीवानी हैं लड़कियां... |
    प्लेन में रेंगता नजर आया सांप, फ्लाइट को करना पड़ा कैंसिल |
    क्राइम ब्रांच के समन पर आज पेश नहीं होंगे सौरव दास-आशुतोष रांका |
    हूतियों के हमले में एक भारतीय की मौत, 2 जख्मी, सऊदी के दम्माम एयरपोर्ट पर बने निशाना |
    सोना और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, MCX पर क्रैश हुए भाव! |
    अचानक 10% गिरा दिग्‍गज कंपनी का शेयर, घबराए निवेशक, अब क्‍या करें? |
    लॉन्च से पहले Mercedes-Benz VLE का हुआ एक्सीडेंट, बच्चों ने कर दी स्टार्ट, दीवार से टकराई
    Advertisement