'रूस से तेल खरीद बंद करेगा भारत', टैरिफ घटाने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा. उनके इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार में हलचल पैदा कर दी है. ट्रंप का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक दबाव और कूटनीतिक गतिविधियां तेज हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा. राष्ट्रपति की ओर ये दावा ऐसा समय है जब पर भारत के लिए टैरिफ दर में कटौती की है. अब भारत पर लागू टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.

ट्रंप के इस दावे को भारत की एनर्जी पॉलिसी और भारत-रूस के मजबूत संबंधों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछले कुछ समय से भारत और रूस के बीच तेल और एनर्जी सेक्टर में सहयोग जारी है, जो दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है. ट्रंप ने हालांकि अपने दावे के पीछे कोई ठोस कारण या समयसीमा साफ नहीं की है.

इस बयान के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत अपनी एनर्जी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करने वाला है. भारत सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, जिससे स्थिति साफ नहीं हुई है.

सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई थी. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बात करते हुए बताया था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बात हुई है और जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है. इसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने भारत पर आयात शुल्क में कटौती की.

टैरिफ में यह कटौती ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है. भारत लंबे समय से अमेरिकी टैरिफ को लेकर राहत की मांग करता रहा है. अब टैरिफ घटने से भारत के निर्यात क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

