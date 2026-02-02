राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात, India Today मैगजीन का कवर पेज किया पोस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की. यह संवाद भारत और अमेरिका के बीच लगातार जारी उच्चस्तरीय संपर्क का हिस्सा माना जा रहा है. यह जानकारी सर्जियो गोर ने दी है.
सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत हैं. राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई बातचीत की जानकारी साझा की. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है.
इंडिया टुडे मैगजीन का कवर पेज किया शेयर
खास बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज को भी अपने प्रोफाइल पर शेयर किया है. इंडिया टुडे के 50वें साल के इस कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है. न्यूजमेकर्स ऑफ द ईयर 2025 के इस कवर में दोनों नेता एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए नजर आते हैं. सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी. क्या हम दोनों नेताओं को हाथ मिलाते हुए देखेंगे.
करीब एक साल होने को आया है जब दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई थी. इस एक साल में बहुत कुछ बदला है. कई तल्ख बयान आए, कई उतार-चढ़ाव दिखे हैं.
लेकिन दावोस में भी जब डोनाल्ड ट्रंप से भारत को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ जल्द ही एक बहुत अच्छी डील होने वाली है. भारत आने को लेकर भी उन्होंने संकेत दिए थे.
डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन का कवर पोस्ट किया, तो ‘द मूवर एंड द शेकर’ वाली कैरेक्टराइजेशन भी मजबूत होती दिखी. कवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे नजर आते हैं. प्रधानमंत्री को हमेशा बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को एक इंटरनेशनल डिसरप्टर या शेकर के तौर पर देखा जाता है. ऐसे में जब ट्रंप इस कवर को साझा कर रहे हैं, तो वह इस छवि को कहीं न कहीं खुद भी रीइन्फोर्स कर रहे हैं.
बता दें कि सर्जियो गोर के जानकारी साझा करने के पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रसिद्ध स्मारक इंडिया गेट की तस्वीर पोस्ट करते हुए तारीफ की. साथ ही ट्रंप ने लिखा, 'भारत का खूबसूरत विजय द्वार. हमारा वाला उन सब में सबसे महान होगा!'
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच आखिरी बार पर फोन पर बातचीत बीते साल 10 दिसंबर को हुई थी. इस दौरान दोनों नेताओं ने टैरिफ को लेकर चर्चा की. ये टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच तीसरी फोन वार्ता थी.