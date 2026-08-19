scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 19 August 2026: परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 19 August 2026: विविध मामलों में उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विरोधी सक्रिय रहेंगे. घर में समय देने का भाव रहेगा. परिस्थितियां सहयोगकारी रहेंगी.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन
 
फाइव आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए मिलकर कार्य करने और जरूरी मीटिंग्स को बनाए रखने पर जोर देने वाला है. वादविवाद व उलझाव की स्थिति से बचें. करीबियों से संवाद बनाए रखें. कार्यों में निरंतरता बढ़ाएं. कलात्मक मामलों को गति मिलेगी. विनय विवेक बनाए रखेंगे. योजनाओं में तात्कालिक लाभ की अपेक्षा न रखें. समय आने पर बात कहें.

अपनों के साथ मिलकर प्रयास बनाए रखें. अवसरों को भुनाने का प्रयास रहेगा. सौदेबाजी में धैर्य बनाए रखें. महत्वपूर्ण लोगों का साथ बनाए रखें. आत्मविश्वास से कार्य करें. मतभेद की स्थिति से बचें. विविध मामलों में उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विरोधी सक्रिय रहेंगे. घर में समय देने का भाव रहेगा. परिस्थितियां सहयोगकारी रहेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यक्षेत्र में अच्छे से करेंगे काम, बॉस करेंगे तारीफ
करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे, लक्ष्यों को पाएंगे
वादविवाद से रहें दूर, कारोबारी प्रदर्शन में रुचि रखेंगे
आर्थिक सूझबूझ से करेंगे काम, श्रेष्ठ कार्य से जुड़ेंगे
अच्छा समय होने वाला है शुरू, सलाहकारों का सम्मान बनाए रखेंगे

स्वास्थ्य: सेहत साधारण रहेगी. अनुशासन अनुपालन पर जोर रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में इच्छित स्थिति रहेगी. कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे.
रिश्ते: घर वालों के साथ मनभेद न बढ़ाएं. अपनों के साथ वक्त बिताएं. व्यवहार में विनम्रता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kumbh Tarot Rashifal 19 August 2026: कार्यक्षेत्र में अच्छे से करेंगे काम, बॉस करेंगे तारीफ |
    Makar Tarot Rashifal 19 August 2026: मकर राशि वालों को मिलेगा मान-सम्मान, रिश्तों में आ सकता है उतार चढ़ाव |
    Dhanu Tarot Rashifal 19 August 2026: करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे, लक्ष्यों को पाएंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 19 August 2026: वादविवाद से रहें दूर, कारोबारी प्रदर्शन में रुचि रखेंगे |
    1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग, मोहन कैबिनेट के 5 बड़े फैसले; लाल किले से PM मोदी की घोषणा पर तुरंत एक्शन |
    Tula Tarot Rashifal 19 August 2026: आर्थिक सूझबूझ से करेंगे काम, श्रेष्ठ कार्य से जुड़ेंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 19 August 2026: अच्छा समय होने वाला है शुरू, सलाहकारों का सम्मान बनाए रखेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 19 August 2026: नए काम को ठीक से करें, मीठा वाणी व्यवहार रखेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 19 August 2026: पैसों की धोखाधड़ी न करें, जरूरी काम ठीक से करें |
    Mithun Tarot Rashifal 19 August 2026: विपक्षियों पर दबाव बनाए रखेंगे, घर के सदस्यों को अधिक महत्व देंगे
    Advertisement