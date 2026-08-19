Kark Tarot Rashifal 19 August 2026: पैसों की धोखाधड़ी न करें, जरूरी काम ठीक से करें

कर्क

फोर आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए आत्मसंतुलन बनाए रखने और अन्य की भावनाओं की कद्र करने का संकेतक है. चिंता और तनाव की अपेक्षा थोड़ा ठहरकर कार्य करें. उचित विचार विमर्श के लिए समय निकालें. कार्यों को बजट के अनुसार आगे बढ़ाएं. करीबियों से सहज व्यवहार बनाए रखें. सबसे तालमेल बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएं.

कार्यक्षमताओं में विश्वास बनाए रखें. शंका से मूुक्त बने रहें. कारोबार में सामान्य स्थिति रहेगी. अनुशासित ढंग से आगे बढ़ेंगे. रिश्तेदारों को सहयोग बनाए रखने की कोशिश होगी. व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन बढ़ाएं. जिद और जोखिम में न आएं. सामंजस्यता के प्रयास बनाए रखें. अफवाहों पर ध्यान नहीं दें. जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य: खानपान सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य से समझौता न करें. नियमित जांच बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक योजनाएं शीघ्र साझा नहीं करें. विपक्षियों से सजग रहें. प्रयास नियमित रखें.

रिश्ते: घर वालों का भरोसा बनाए रखें. जिम्मेदारों का सानिध्य बढ़ाएं. आलोचकों से प्रभावित न हों.

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