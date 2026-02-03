'भारत पर 18% ही होगा फाइनल टैरिफ...', आजतक पर अमेरिकी राजदूत ने बताई इनसाइड स्टोरी

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत में निर्मित उत्पादों पर केवल 18% का टैरिफ लगेगा. दरअसल, सोमवार शाम को राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद भारत पर लगा टैरिफ घटा दिया. लेकिन ये पिक्चर साफ नहीं हो पा रही थी की आखिर अमेरिका ने भारत पर लगे केवल रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाया है या कुल टैरिफ घटाकर 18 फीसदी कर दिया है.

इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टुडे ने सर्जियो गोर से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की. उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर अमेरिका ने कितना टैरिफ घटाया है तो गोर ने साफ शब्दों में कहा कि फाइनल नंबर 18 होगा. यानी भारत पर कुल 18 फीसदी ही टैरिफ लगेगा. लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा.

#EXCLUSIVE | US ambassador to India Sergio Gor confirms that 'made in India products will now have a reduced tariff of 18%,' marking a major milestone for Indian exports. He clarifies that this 18% figure is the final intended number. He also emphasizes the 'limitless potential'… pic.twitter.com/lYUkDwQB3r — IndiaToday (@IndiaToday) February 2, 2026

दरअसल, अमेरिका ने भारत के सामने रूस से तेल न खरीदने की शर्त रखी है. रूस से तेल खरीदने के लिए ही भारत पर 25 फीसदी का एक्सट्रा टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है. अब गोर ने साफ कर दिया है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा तो भारत पर कुल 18 फीसदी का ही टैरिफ लगेगा. यानी कुल 50 फीसदी टैरिफ में केवल 18 फीसदी ही टैरिफ लगेगा.

लेकिन गोर ने साफ कहा कि इस फाइनल नंबर (यानी 18 फीसदी टैरिफ) में थोड़ा वक्त लगेगा. उन्होंने कहा की बहुत सारे पेपर वर्क और टेक्नीकलिटी है. वहीं, भारत के रूस के प्रति रुख को देखते हुए चीजें फाइनल होंगी. लेकिन फाइनल नंबर 18 फीसदी ही होगा.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने India Today मैगजीन के कवर फोटो किया पोस्ट

मोदी-ट्रंप को लेकर क्या बोले गोर

गोर ने कहा कि मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के पीएम मोदी की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें अपना दोस्त मानते हैं. और आज अमेरिका के इस फैसले से ये बात साबित भी हो गई है. गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत शानदार रिश्ते हैं और ट्रंप और मोदी के शासनकाल में ये और मजबूत हो रहे हैं.

इंडिया टुडे की कवर मैगजीन का सुनाया किस्सा

दरअसल, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के इस फैसले की जानकारी देते हुए इंडिया टुडे के कवर मैगजीन की तस्वीर शेयर की थी. सर्जियो गोर ने इससे जुड़ा शानदार किस्सा सुनाया. गोर ने कहा कि मैं एक मीटिंग में गया था और मैंने वहां एक बेहद खूबसूरत कवर देखा, और मैंने उसकी एक तस्वीर खींची. इस तस्वीर को मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को भेजी. लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे.'



