US Tariff Cut: भारत पर अब सिर्फ 18% टैरिफ, क्या ये ट्रिगर पॉइंट? सरपट भाग सकता है शेयर बाजार

अमेरिका से बड़ी खबर आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी शेयर की है. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत में हम दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने और भारत-अमेरिका के बीच व्यापार और ऊर्जा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा व्यापार समझौते के तहत तत्काल प्रभाव से भारत पर 25% घटाकर 18% किया जाएगा. ये भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए राहत भरी बात होने के साथ ही साथ ही भारतीय शेयर बाजार के लिए भी ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है और मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी में तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है.

और पढ़ें

Gift Nifty दे रहा पॉजिटिव सिग्नल

अमेरिका के भारत पर टैरिफ में कटौती के ऐलान के बाद गिफ्ट निफ्टी भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी के सिग्नल दे रहा है और ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद ये रॉकेट की रफ्तार से भागता नजर आया है. Gift Nifty 2.61% या 665 अंकों की तूफानी तेजी के साथ भागते हुए 25,751 पर ट्रेड कर रहा था. गिफ्ट निफ्टी को Indian Stock Market में उतार-चढ़ाव का संकेत भी माना जाता है.

धुआंधार तेजी के साथ बंद हुआ था बाजार

बता दें कि सोमवार को शेयर बाजार ने शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद अचानक लंबी छलांग लगाई थी और सेंसेक्स-निफ्टी धुआंधार तेजी के साथ बंद हुए थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 943.52 अंक या 1.17 फीसदी की बढ़त के साथ 81,666.46 के लेवल पर क्लोज हुआ था. तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 263 अंकों की जोरदार तेजी लेकर 25,088.40 पर बंद हुआ था.

Advertisement

इन सेक्टर्स के शेयरों पर दिखेगा असर

अमेरिका हमेशा भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार रहा है और टैरिफ के चलते निर्यात प्रभावित हुआ था. अब ट्रंप के टैरिफ कट के ऐलान का सबसे ज्यादा असर शेयर बाजार में लिस्टेड उन कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल सकता है, जो खासतौर पर एक्सपोर्ट आधारित हैं. इनके शेयर जोरदार शुरुआत कर सकते हैं.

इन कंपनियों के शेयरों में दिख सकता है उछाल

भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के लिए अमेरिका बड़ा निर्यात बाजार है और टैरिफ कट से भारतीय कपड़े अमेरिका में सस्ते होंगे और कंपनियों को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे. इस सेक्टर में काम करने वालीं, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद लिमिटेड, केपीआर मिल्स, ट्राइडेंट और वेलस्पन इंडिया समेत अन्य शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है.

इसके अलावा अन्य निर्यात क्षेत्रों में फार्मा सेक्टर अहम है और टैरिफ कट से इस दवाओं के निर्यात में तेजी आएगी, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ेगी. मंगलवार को शेयर बाजार खुलने पर सन फार्मा, डॉ रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन और अरबिंदो फार्मा के शेयर रॉकेट बन सकते हैं. IT Sector में टीसीएस,इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा जैसे शेयर उछल सकते हैं.

ऑटो कंपोनेंट्स और EV सेक्टर के शेयरों में भी एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद से तेजी देखने को मिल सकती है और भारत फोर्ज, मदरसन, सोना बीएलडब्ल्यू जैसे शेयर भाग सकते हैं. इसके अलावा जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर की कंपनियों टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स को भी फायदा मिल सकता है.

Advertisement

PM Modi की तारीफ और ये बड़ा दावा

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और लिखा आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के शक्तिशाली नेता हैं.

उन्होंने अपनी पोस्ट में ये दावा फिर से किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद को बंद कर दिया है और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए. ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से India-US Trade Deal पर सहमति व्यक्त की और कहा इसके तहत US Tariff 25% से घटाकर 18% हो जाएगा. बता दें कि भारत पर अमेरिका ने पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और फिर इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था, एक्स्ट्रा 25% टैरिफ रूसी तेल खरीद को लेकर जुर्माने के तौर पर लगाया गया था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----