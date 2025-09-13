scorecardresearch
 

Feedback

हाई कोर्ट बम धमकी के मामले में दिल्ली और मुंबई में एफआईआर दर्ज, मेल की जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट को मिले धमकी भरे ईमेल के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साइबर सेल ईमेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान में जुटी है. दोनों कोर्ट परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त जांच की जा रही है.

Advertisement
X
दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली थी. (File Photo: PTI)
दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली थी. (File Photo: PTI)

दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बीती रात केस दर्ज होने के बाद अब साइबर सेल ईमेल के सोर्स और इसे भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है. इसी तरह मुंबई के बॉम्बे हाई कोर्ट को मिले धमकी भरे ईमेल पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1) और 353(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. अधिकारी अब ईमेल की तकनीकी जांच कर रहे हैं.

पहले दिल्ली हाई कोर्ट को मिली धमकी

शुक्रवार सुबह दिल्ली हाई कोर्ट की आधिकारिक मेल आईडी पर धमकी भरा मैसेज आया था. इसमें दावा किया गया कि जजों के चैंबर में विस्फोटक रखे गए हैं और जुमे की नमाज के बाद धमाका होगा. ईमेल सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं. कोर्ट परिसर तुरंत खाली कराया गया और सुनवाई कर रही कई बेंचों को बीच में रोकना पड़ा. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने घंटों तलाशी ली लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi High Court
Delhi High Court में आया धमकी भरा मेल! 
The threat to bomb the Delhi and Bombay High Courts turned out to be fake.
फर्जी निकली दिल्ली और बॉम्बे HC को मिली बम की धमकी, चीफ जस्टिस गवई ने मांगी रिपोर्ट 
दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी से मचा हड़कंप, देखें न्यूजरूम से बड़ी खबरें 
Bomb threat to the High Court, hoaxes in Delhi, investigation ongoing in Mumbai.
दिल्ली-बॉम्बे हाईकोर्ट को बम की धमकी से हड़कंप, जांच जारी, देखें 
delhi hc threat
दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को किसने दी बम से उड़ाने की धमकी? देखें लंच ब्रेक 

फिर बॉम्बे हाई को आया मेल

कुछ ही घंटे बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इसी तरह का मेल मिला. मुंबई पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए परिसर खाली कराया और तलाशी अभियान चलाया. वहां भी धमकी झूठी साबित हुई. घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को भी नोटिस जारी किया गया है.

Advertisement

बम की धमकियों का दौर

दिल्ली और मुंबई दोनों हाई कोर्ट परिसरों की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है. अब हर एंट्री पॉइंट पर अतिरिक्त चेकिंग हो रही है और सीसीटीवी की संख्या भी बढ़ा दी गई है. पिछले कुछ महीनों में देशभर में फर्जी बम धमकी वाले ईमेल की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. मई में दिल्ली के कई स्कूलों को मिली धमकी पर हाई कोर्ट पहले ही सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका है. हाल ही में मुंबई के नायर अस्पताल को मिली धमकी भी निराधार साबित हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement