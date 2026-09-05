ईरान के ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सेना का मिसाइल अटैक! खार्ग द्वीप के पास जोरदार धमाका

ईरान के खार्ग द्वीप के पास शनिवार को धमाकों की आवाजें सुनी गईं. खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित एक प्रमुख तेल टर्मिनल है. ईरानी मीडिया के मुताबिक, यह धमाके ऐसे समय में हुए हैं, जब पास में एक ईरानी टैंकर को अमेरिकी सेना की ओर से निशाना बनाए जाने की अपुष्ट रिपोर्ट सामने आई है.

और पढ़ें

अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि खाड़ी की ओर से धमाकों की आवाजें सुनी गईं, लेकिन धुएं का कोई निशान नहीं दिखाई दिया. धमाकों की वजह का अभी पता नहीं चल सका है. राज्य से जुड़े नूरन्यूज ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि खार्ग के पास एक ईरानी टैंकर को अमेरिकी सेना की ओर से दागी गई मिसाइल से निशाना बनाए जाने की अपुष्ट रिपोर्ट है.

वहीं, समाचार वेबसाइट असर ईरान ने दावा किया कि टैंकर को अमेरिकी सेना की ओर से दागे गए चार प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय टैंकर से सामान उतारा जा रहा था. इन रिपोर्टों को लेकर ईरानी या अमेरिकी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.

ट्रंप ने दी थी धमकी

इससे पहले 31 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लाइन की पोस्ट की थी. इसके साथ AI से बनाया गया एक वीडियो भी था. ट्रंप ने कहा था कि खार्ग द्वीप को 'blown to smithereens' किया जा रहा है. वहीं, ईरानी अधिकारियों ने खार्ग द्वीप पर हमला होने की स्थिति में कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है. इससे पहले हफ्तों शांति के बाद अमेरिका ने होर्मुज में ईरान को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से गहरा गया है.

---- समाप्त ----